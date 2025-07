El PSOE de Murcia exige "mejoras urgentes" para la línea Rayo 12 de autobús tras las reivindicaciones vecinales

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, ha visitado el Barrio del El Progreso para mostrar su respaldo a las "reivindicaciones planteadas por los vecinos y vecinas de esta pedanía, de Ermita del Rosario y de Los Garres".

Estas demandas, que reclaman mejoras urgentes en la línea de autobús Rayo 12 y en el pavimento de Ronda Sur, serán defendidas este miércoles en el Pleno de la Junta Municipal por el vocal del PSOE en El Progreso José Zapata, según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

Una de las mociones pone el foco en las "graves deficiencias" del servicio que presta el R-12 de autobús, que conecta Los Garres con la plaza de La Opinión, pasando por Senda de Los Garres, parte de la cual corresponde al territorio del Barrio del Progreso. Esta línea atraviesa el centro de Murcia y es la única conexión directa en transporte público para más de 1.000 vecinos de esta zona con el centro de la ciudad, según las mismas fuentes.

Actualmente, según ha detallado Zapata, el servicio "se cubre con un único autobús que no puede completar el trayecto completo a tiempo, generando retrasos acumulados que provocan que los usuarios tengan que esperar más de una hora en muchas ocasiones".

Además, el horario finaliza a las 20.00 horas, "dejando sin cobertura de transporte a quienes trabajan en turnos de tarde o dependen del autobús para regresar a sus domicilios por la noche", según el PSOE.

En respuesta a esta situación que, desde el PSOE han calificado de "lamentable", la Asociación de Vecinos Ermita del Rosario y otros ciudadanos implicados de la zona han recogido hasta el momento más de 1.200 firmas para exigir al equipo de Gobierno del PP que el bus que pasa por Senda de Los Garres lo haga cada media hora en ambos sentidos, lo que "implicaría asignar al menos dos vehículos a la línea".

Además, reclaman una ampliación de horario hasta las 22.30 horas "para que se dé cobertura a los horarios laborales de las personas que viven en esta zona".

En este sentido, desde el Grupo Socialista han vuelto a denunciar la "discriminación" que sufren los vecinos del sur. "Situaciones como esta obligan a muchos ciudadanos a llegar tarde al trabajo, a cancelar citas o a depender del transporte privado, algo que afecta especialmente a personas mayores, jóvenes y familias que no disponen de vehículo propio y que se ven privadas de una movilidad digna y equitativa", ha lamentado la edil del PSOE.

RONDA SUR, "UNA ARTERIA OLVIDADA"

La segunda de las iniciativas se centra en el "estado crítico" que presenta el asfaltado en Ronda Sur desde hace tiempo, en particular, en el tramo que sube al puente sobre las antiguas vías del tren, en dirección hacia el Infante Juan Manuel desde El Progreso. Según el vocal socialista José Zapata, "el pavimento presenta un deterioro preocupante y peligroso, con baches, grietas y zonas levantadas".

Se trata de una vía de gran capacidad por la que circulan diariamente entre 100.000 y 120.000 vehículos que no solo conecta barrios como Vistabella, Infante Juan Manuel, Los Dolores, Santiago El Mayor, El Progreso, Patiño, la urbanización Ronda Sur, San Pío X y Aljucer, sino que también forma parte del anillo de circunvalación metropolitano, absorbiendo tráfico local e interurbano.

De esta forma, Fructuoso ha remarcado que "el séptimo municipio de España no puede permitirse tener una de sus arterias principales en tan malas condiciones. No es ni razonable ni aceptable". También ha puntualizado que "esto no va de colores políticos, va de seguridad y de unas infraestructuras dignas para los residentes de la zona sur, que pagan sus impuestos como el que más, aunque no vivan en las cuatro calles del centro".

Para finalizar, desde el Grupo Municipal Socialista han vuelto a reafirmar su compromiso con los barrios y pedanías de Murcia y han exigido al equipo de Gobierno del PP "que actúe de inmediato para solucionar estas deficiencias".

"No se trata de grandes inversiones, sino de actuaciones concretas que mejoran la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas, que no tienen por qué esperar más de una hora un autobús que deja de dar servicio a las ocho y media de la tarde; o ir circulando y esquivando baches a diario", han concluido.