El PSOE pide a López Miras que dé explicaciones de la presunta trama de prótesis en el Debate del Estado de la Región

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha afirmado que "un presidente que miente sobre la seguridad de los pacientes y protege a su gobierno antes que a la gente no puede seguir pidiendo la confianza de la Región de Murcia", haciendo referencia a la presuna trama de las prótesis.

Fernández ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa previa al Debate del Estado de la Región, donde ha subrayado que "por encima de cualquier perjuicio económico están los pacientes y sus familias, personas que tienen derecho a saber si pueden estar afectadas por la trama de las prótesis, a recibir información individualizada y transparente".

En este sentido, ha exigido al presidente regional que "López Miras tiene que pedir perdón a los pacientes, cesar a la consejera de Salud, asumir su propia responsabilidad política y dimitir".

La portavoz socialista ha señalado que "después de más de 30 años de gobiernos del Partido Popular y de 9 años de López Miras como presidente, ya no caben excusas ni puede seguir atribuyendo a otros los problemas que son responsabilidad de su Gobierno".

Fernández ha añadido que el jefe del Ejecutivo autonómico "mañana tendrá que explicar si su Gobierno está dispuesto, de una vez, a afrontar los problemas reales de la Región y a poner fin al abandono de los servicios públicos".

Sobre la presunta trama de prótesis, ha afirmado que "un informe del Servicio de Inspección de Salud que consta en el sumario señala, al menos, a dos pacientes con prótesis caducadas".

Ha indicado además que "estamos ante una trama que pudo actuar durante 15 años, según la policía, por la falta de controles, la dejación de responsabilidades y la tolerancia de quienes conocían las irregularidades y no las impidieron".

Finalmente, ha concluido que "cuando están en juego la salud y la seguridad de las personas, no caben silencios, excusas ni encubrimientos. Es una línea roja que no podemos tolerar.Por eso vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga".