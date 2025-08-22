PSOE Las Torres insta al PP a acabar con el pacto con Vox: "Si no, demostrará que es cómplice de sus políticas racistas"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Francisco Jesús López - PSOE DE LAS TORRES DE COTILLAS

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Las Torres de Cotillas ha instado este viernes al alcalde del municipio, Pedro José Noguera (PP), a "dejar de mantener en su equipo de Gobierno" a Vox porque, de lo contrario, "estará demostrando una vez más que es su rehén y cómplice de sus políticas ultras y racistas", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Los socialistas torreños han hecho referencia a la polémica suscitada después de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, anunciase que gracias a su partido se había cancelado un "rezo islámico" previsto en el polideportivo municipal, algo que el regidor rechazó de plano.

Para el PSOE, "lo ocurrido con la cancelación del acto religioso de la Comunidad Islámica en instalaciones municipales es muy grave" y pone de relieve que uno de los dos partidos "miente", y con ello "ponen en riesgo la credibilidad del Gobierno local"

No obstante, para el portavoz socialista en el Consistorio, Francisco Jesús López, "lo más preocupante" en este caso es "la estrategia de Vox", centrada, a su juicio, en "sembrar odio, alimentar la xenofobia y señalar a un colectivo que convive en nuestro municipio desde hace décadas con absoluta normalidad".

"No podemos permitir que la intolerancia rompa la convivencia que tanto nos enorgullece. Desde el Grupo Socialista lo decimos alto y claro: estamos con la convivencia, con el respeto a todas las confesiones religiosas y culturas, y contra quienes intentan dividirnos con discursos de odio", ha afirmado.

"El alcalde no puede seguir manteniendo en su equipo de Gobierno a quien lo acusa públicamente de incumplir la ley. Si continúa así, estará demostrando una vez más que es rehén de Vox y cómplice de sus políticas ultras y racistas", ha concluido López.