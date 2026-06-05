El PSRM acusa al PP de utilizar a la Guardia Civil para "tapar" el abandono a la seguridad y los servicios públicos

Archivo - Rives (PSRM): "La regeneración de la Bahía de Portmán no está en riesgo, su único peligro ha sido el PP durante años" - PSRM - Archivo

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSRM, Cari Rives, denuncia que el PP "utiliza a la Guardia Civil para hacer oposición", mientras en la Región de Murcia "sigue sin reforzar los servicios de emergencias y tiene a los bomberos forestales en condiciones laborales precarias. Además sigue sin dar explicaciones sobre la trama de las prótesis".

Rives ha asegurado que el Partido Popular está utilizando a la Guardia Civil "como estrategia partidista para intentar tapar su abandono a la seguridad y a los servicios públicos de la Región de Murcia".

"Es inaceptable que el Partido Popular hable de abandono, cuando es el Gobierno de López Miras el que tiene los servicios de emergencias deteriorados y sin refuerzo suficiente en plena campaña de riesgo de incendios, con unos montes secos y sin la prevención adecuada", ha señalado.

Asimismo, Rives ha explicado que el PP está intentando "desviar" la atención para no responder al "escándalo" de la trama de las prótesis. "El Gobierno regional sigue sin dar explicaciones claras al respecto, mientras muchísimos pacientes y usuarios están tremendamente preocupados".

Por otro lado, Rives ha recordado la reciente aprobación de la mayor oferta de empleo público de los últimos 15 años para las Fuerzas de Seguridad, cuya convocatoria de 2026, para la que se ha dispuesto una tasa de reposición de un 125 por ciento, incluye 2.854 nuevas plazas para la Policía Nacional y 3.240 para la Guardia Civil.

Además, la socialista ha recordado que, en el último año, se ha triplicado la plantilla de la Guardia Civil en la Región de Murcia, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España y del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, de seguir trabajando para incrementar los medios personales y materiales.

"El PP no tiene ninguna credibilidad. Entre 2012 y 2018, cuando estaba en el Gobierno de España, nuestro país perdió más de 13.000 efectivos de las FCSE, es decir, durante ese periodo, las plantillas disminuían a un ritmo de más de 1.800 agentes por año", ha destacado.

"Lo que debería hacer el Partido Popular es dejar de intentar usar a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus estrategias partidistas para confrontar y hacer ruido político", ha concluido.