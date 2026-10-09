El PSRM apoyará la proposición de ley "para poder eliminar los copagos a las personas con ELA"

Francisco Lucas mantiene una reunión con representantes de la Asociación de Enfermos y Afectados por ELA en la Región de Murcia - PSRM

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará en el próximo pleno de la Asamblea Regional la proposición de ley por la que se establece la equivalencia entre los grados de dependencia y discapacidad y la exención del régimen de participación económica para el grado III de dependencia extrema, para poder eliminar los copagos a las personas que sufren de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Lucas ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Enfermos y Afectados por ELA en la Región de Murcia y otros miembros del PSRM, y ha explicado que el PSOE "apoyará la proposición de ley porque el Partido Popular ha eliminado los copagos".

Así, ha recordado que el pasado mes de junio el PSOE se abstuvo en la votación de esta proposición de ley en la Asamblea "porque lo que pretendían el PP y vox era imponer un copago a los enfermos de ELA y hacer caja con ellos, además de que el Partido Popular introdujo esta iniciativa como decreto de urgencia sin que ningún grupo parlamentario pudiera hacer ninguna aportación".

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista propuso la tramitación del decreto ELA como proyecto de ley para poder eliminar el copago vía enmiendas, pero el PP y Vox lo rechazaron y, además, mintieron a toda la ciudadanía afirmando que ese decreto no incluía el copago.

El líder socialista ha aclarado que el Partido Popular "ahora ha rectificado porque no le quedaba otra alternativa, ya que tiene la obligación de adaptar la normativa regional a la nueva ley estatal de dependencia y discapacidad, publicada en el BOE el pasado 3 de octubre".

"Es decir, el PP aprovecha una adaptación que tiene que hacer sí o sí para intentar vender que elimina el copago, cuando la realidad es que no les queda otra opción, ha concluido Lucas.