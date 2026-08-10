El PSRM denuncia "falta de planificación" sanitaria y pide conocer los contratos de refuerzo del SMS

Viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez. - PSRM

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha denunciado este lunes la "falta de planificación y la insuficiente dotación de recursos" de la sanidad pública de la Región de Murcia durante el verano y ha asegurado que esta situación está provocando, a su juicio, "cierres y reducción de actividad en camas y quirófanos, consultorios con dificultades para prestar atención, falta de profesionales, aumento de los tiempos de espera en Atención Primaria y saturación de los servicios de Urgencias".

Sánchez ha realizado estas declaraciones frente al Centro de Salud Infante Juan Manuel de Murcia, donde, según ha señalado, los usuarios tardan "veinte días" en obtener cita con su médico de familia.

La dirigente socialista ha atribuido esta situación a la "falta de planificación" del Gobierno regional y ha señalado que las vacaciones de las plantillas sanitarias coinciden con una "dotación insuficiente de refuerzos", lo que, según ha denunciado, estaría derivando en una reducción de la actividad asistencial durante los meses de verano, según ha informado el PSRM.

En este sentido, Sánchez ha criticado el anuncio del Gobierno regional sobre la contratación de 6.500 profesionales sanitarios para este verano. "No son 6.500 profesionales contratados. Son 6.500 contratos y un mismo trabajador puede encadenar varios contratos durante los meses de julio, agosto y septiembre", ha asegurado.

La viceportavoz socialista ha señalado que los sindicatos sanitarios también han cuestionado la forma en la que el Ejecutivo regional presenta estos datos y ha reclamado que se hagan públicos los contratos realizados, su duración y los centros a los que se destinan.

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes una Solicitud de Información del Diputado (SIDI) al Consejo de Gobierno para conocer con detalle las contrataciones de personal sanitario realizadas o previstas por el Servicio Murciano de Salud durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

La solicitud reclama información desglosada por meses, áreas de salud, categorías profesionales, número de profesionales y contratos, duración de los mismos, centro sanitario de destino y motivo de la contratación, ya sea para sustituir vacaciones o permisos, cubrir vacantes, reforzar la asistencia u otras causas.

"Queremos saber cuántas personas se han contratado realmente, durante cuánto tiempo y dónde están prestando servicio. Los ciudadanos tienen derecho a conocer si detrás del anuncio de los 6.500 contratos existe un refuerzo real de las plantillas o simplemente una operación de propaganda", ha indicado Sánchez.

La diputada socialista también ha denunciado las dificultades que, según ha afirmado, están encontrando algunos ciudadanos para contactar con sus centros de salud. "Hay pacientes que llaman de manera continuada a su centro de salud y se encuentran con que el teléfono no está disponible. Y la única alternativa que les queda es acudir presencialmente o vía urgencias", ha explicado.

"Cuando una persona necesita atención sanitaria y tiene que esperar 20 días para ver a su médico, el sistema está fallando. Y cuando no puede conseguir una cita a tiempo, en muchas ocasiones acaba recurriendo a Urgencias, contribuyendo a una saturación que podría evitarse con una Atención Primaria bien dotada", ha afirmado.

Sánchez ha recordado además que, según el último Barómetro Sanitario al que ha hecho referencia, tres de cada diez pacientes en la Región de Murcia tardan más de diez días en conseguir una cita en su centro de salud o consultorio.

Asimismo, ha señalado que cinco consultorios permanecen cerrados durante el mes de julio --La Murta, La Tercia, Cabezo de la Plaza, Cañada de San Pedro y Matanzas-- y que en agosto son ocho los afectados, según la información trasladada por el PSOE: La Murta, La Campana, Barrio San Juan Los Pulpites, Cabezo de la Plata, Cañada de San Pedro, Matanzas y San Cayetano.

En cuanto a la actividad hospitalaria, Sánchez ha asegurado, citando información trasladada por los sindicatos, que se han cerrado unas 60 camas en el Hospital Reina Sofía de Murcia y otras 28 en el Hospital de Cieza, en relación con la disminución de la actividad quirúrgica.

"López Miras no puede seguir hablando de normalidad mientras los ciudadanos tienen dificultades para conseguir una cita, los profesionales trabajan bajo una enorme presión y se reducen camas y actividad quirúrgica", ha señalado.

Finalmente, la dirigente socialista ha reclamado al Gobierno regional que dé explicaciones sobre la planificación sanitaria durante el verano y ha defendido que la sanidad regional necesita "médicos, enfermeras y profesionales suficientes, contratos dignos y estables, centros de salud abiertos y una planificación que permita atender a los ciudadanos cuando lo necesitan".