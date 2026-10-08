El PSRM denuncia a López Miras ante la Junta Electoral Central por "utilizar" San Esteban para dar un mitin del PP

El PSRM denuncia a López Miras ante la Junta Electoral Central por usar San Esteban en un acto tras convocarse el 29N - PSRM-PSOE

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSRM-PSOE ha denunciado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ante la Junta Electoral Central por la utilización del Palacio de San Esteban para realizar un acto que los socialistas consideran de carácter partidista, celebrado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, ha anunciado este jueves la presentación de la denuncia, en la que el partido solicita la apertura de un expediente sancionador a López Miras por una presunta vulneración de la Ley Electoral, así como la retirada del vídeo del acto de la página web de la Comunidad Autónoma y de todas sus redes sociales.

Gadea ha reclamado que la Junta Electoral determine si la actuación del presidente regional vulneró el principio de neutralidad institucional y las limitaciones establecidas por la legislación electoral, según ha informado el PSRM-PSOE.

"López Miras no puede utilizar la Presidencia de la Comunidad y el Palacio de San Esteban para hacer campaña contra el Gobierno de España", ha afirmado la portavoz socialista, quien ha diferenciado entre que el presidente del PP regional se pronuncie "en un recinto privado" y que utilice "una institución que pertenece a todos los murcianos".

ANTECEDENTES

La portavoz socialista ha recordado que López Miras ya fue objeto de una resolución de la Junta Electoral Provincial en mayo de 2023, durante la campaña de las elecciones autonómicas, por un acto celebrado en el Palacio de San Esteban con motivo de la presentación del Torneo Carlos Alcaraz.

Según ha señalado Gadea, la Junta Electoral Provincial concluyó entonces que la nota de prensa, las intervenciones de López Miras y la elección de la fecha del acto tenían "connotación electoralista" y suponían una "infracción electoral".

Asimismo, ha recordado que durante aquella campaña la Junta Electoral Central llegó a incoar un expediente a López Miras por utilizar su correo oficial como presidente de la Comunidad para enviar a los funcionarios una comunicación sobre la jornada laboral de 35 horas.

"Los antecedentes son claros. Los recursos y los espacios de la Administración no pertenecen al Partido Popular. Son de todos los ciudadanos y deben utilizarse con absoluta neutralidad, especialmente cuando estamos ante un proceso electoral", ha señalado.

Gadea ha sostenido que la intervención de López Miras en San Esteban este lunes "no fue una comparecencia institucional para informar a los ciudadanos", sino "una intervención partidista" en la que, según ha afirmado, atacó al Gobierno de España y presentó las elecciones como una oportunidad para cambiarlo.

Por ello, ha reclamado al presidente regional que "deje de confundir sus responsabilidades como presidente de la Comunidad con sus intereses como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia".

"San Esteban no es la sede del PP ni la Presidencia de la Comunidad el cortijo electoral de López Miras", ha afirmado Gadea, quien ha añadido que los medios y las instituciones públicas "no están para hacer campaña ni para servir a los intereses de un partido", sino que son "patrimonio de toda la ciudadanía".