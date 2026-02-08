El PSRM destaca la aprobación del Plan Auto Plus por el Gobierno de España frente "a la falta de gestión de López Miras"

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños - PSRM

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Alfonso Martínez Baños, ha anunciado que, "frente a la inacción y la falta de gestión del Gobierno regional de López Miras, el Gobierno de España aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros el Plan Auto Plus 2026, que sustituye al Plan Moves III, para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables".

Martínez Baños ha afirmado que el Gobierno regional de López Miras ha sido "el que peor ha gestionado, con muchísima diferencia, el Plan Moves III". "De hecho, miles de beneficiarios llevan entre 3 y 4 años esperando las ayudas que le transfirió el Gobierno de España a la Región de Murcia", ha indicado.

El diputado socialista ha explicado que el Plan Auto Plus 2026 establece ayudas de hasta 4.500 euros del Gobierno de España, más 1.000 euros de los concesionarios. "Este plan viene a remediar el problema que hemos tenido con las comunidades autónomas que han sido muy ineficientes, especialmente la Región de Murcia, a la hora de transferir esas ayudas a los beneficiarios", ha señalado.

Por este motivo, el Plan Auto Plus será gestionado por el Gobierno de España, que enviará directamente las ayudas a los beneficiarios en el plazo máximo de un mes, tal y como ha detallado Martínez Baños.