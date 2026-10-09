El PSRM presenta en la Asamblea el 'decreto Maricarmen' para que el resto de partidos se posicionen

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ortega - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ortega ha anunciado el registro del denominado 'decreto Maricarmen' en la Asamblea Regional. Ortega ha afirmado que "PP y Vox tendrán que retratarse ante la ciudadanía y explicar si están del lado de quienes necesitan una vivienda o de quienes especulan con ella".

Ortega ha afirmado que Maricarmen "se ha convertido en un símbolo para toda la sociedad española. La lucha por el derecho a la vivienda no es algo nuevo, pero ahora se ha convertido en la principal preocupación de nuestro país y en la principal causa social", han informado desde el partido.

Por otra parte, el parlamentario socialista ha indicado que el PSOE presentó este pasado jueves una declaración institucional en la Asamblea Regional para reconocer el símbolo de Maricarmen y comprometer a todas las instituciones con el derecho a una vivienda digna. "¿Y qué hicieron el PP, Vox y los tránsfugas? Callar. Ni siquiera fueron capaces de pronunciarse sobre una cuestión que preocupa a miles de familias", ha criticado.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado el decreto Maricarmen en la Asamblea Regional, con el objetivo de obligar a todos los grupos a posicionarse. "Su silencio no baja los alquileres, no frena los desahucios ni soluciona el problema de la vivienda. Ahora tendrán que decir claramente qué quieren hacer", ha apuntado.

Ortega ha explicado que el Decreto Maricarmen tiene como principales objetivos frenar los desahucios y la especulación inmobiliaria además de limitar la subida del precio del alquiler. En este sentido, ha asegurado que "el decreto beneficia a más de 120.000 personas en la Región de Murcia que podrán acogerse a la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que vencían antes del 31 de diciembre de 2028".

El diputado socialista ha asegurado que "la Región de Murcia no puede seguir secuestrada por los intereses de López Miras y los negocios de los fondos buitre, mientras los jóvenes no pueden emanciparse y las familias tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes".