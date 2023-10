PSRM: "Es urgente que el Gobierno regional del PP y Vox apruebe un plan de financiación plurianual de las universidades"

La diputada regional señala que las universidades públicas de la Región "llevan muchos años sufriendo infrafinanciación"



CARTAGENA (MURCIA), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE, María Dolores Martínez Pay, ha destacado que "es urgente que el Gobierno regional del PP y Vox apruebe un plan de financiación plurianual de las universidades públicas, que garantice los recursos y la estabilidad que necesitan para que puedan ofrecer una educación de calidad y continuar con su labor investigadora".

"De lo contrario, estará lastrando el futuro de la Región y, por tanto, de la ciudadanía", tal y como ha mencionado la diputada regional, según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.

La parlamentaria ha realizado estas declaraciones en la apertura del curso académico 2023-2024 de las universidades públicas de la Región. "Las universidades públicas de la Región llevan muchos años sufriendo infrafinanciación e incertidumbre económica porque el PP se niega a aprobar un plan de financiación plurianual", ha apostillado.

En este sentido, ha remarcado que López Miras "no tiene palabra". "Todos los años promete que se aprobará un plan de financiación plurianual para las universidades públicas, pero a la hora de la verdad no lo hace", según Martínez Pay, quien ha precisado que, "lamentablemente, no nos sorprende. Nos tiene acostumbrados a sus mentiras para intentar engañar a la ciudadanía".

Además, ha resaltado que el PP de López Miras "da la espalda a la educación pública". "Lo podemos comprobar en todas las etapas educativas", según la diputada, quien ha recordado que "llevamos un mes denunciando las carencias que sufre el sistema educativo en primaria y secundaria y el caos provocado por la desastrosa gestión del inicio del curso escolar por parte del Gobierno de López Miras".