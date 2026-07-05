El puente del Cartagonova (Cartagena) se cortará del 13 al 17 de julio para acometer obras en el cauce de la rambla

Policía Local Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha anunciado que el lunes 13 de julio se cortará al tráfico el puente de Soldado Rosique, junto al Estadio Cartagonova. El corte está previsto inicialmente que se prolongue hasta el 17 de julio y afectará a ambos sentidos de la circulación, desde Soldado Rosique y la Avenida del Cantón, han informado fuentes municipales.

Por este motivo se recomienda a los conductores la planificación de itinerarios alternativos a través de la avenida Sebastián Feringán o la calle Pero Niño.

Las obras corresponden a la nueva estación de bombeo de aguas residuales, junto al Estadio Cartagonova, y se localizarán en el cauce de la rambla.