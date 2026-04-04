Puerto Lumbreras se suma al Plan EXE de Cultura con una selección de la obra de María de la Cruz Fernández Espín

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes suma una nueva cita al calendario del Plan de Espacios Expositivos (EXE) con la inauguración este lunes, en el Centro Cultural Casa de los Duendes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, de la muestra 'Personajes y lugares de nuestra historia', en la que se hace un recorrido íntimo por la trayectoria creativa de la artista María de la Cruz Fernández Espín.

Esta exposición, seleccionada por el consistorio lumbrerense del catálogo del Plan EXE, repasa el universo plástico de la creadora, que entrelaza memoria, identidad y territorio empleando técnicas diversas como acrílico, óleo, acuarela, grabado o pastel. Las obras reflejan tanto escenas cotidianas como paisajes emblemáticos de distintas localidades de la Región, así como retratos de personas.

En 'Personajes y lugares de nuestra historia' se puede encontrar desde el Castillo de Nogalte, pasando por el Salto de Usero, las Cruces de Mayo en Murcia o las Fiestas de San Marcos en Bullas, hasta retratos de Federico García Lorca, Frida Kahlo, Miguel Hernández o Elizabeth Taylor. Todo ello desde la óptica personal de Fernández Espín, que combina precisión técnica y expresividad.

La exposición 'Personajes y lugares de nuestra historia', de María de la Cruz Fernández Espín, se inaugura este lunes en el Centro Cultural Casa de los Duendes y se podrá visitar hasta el 1 de mayo, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Esta muestra es una de las 48 exposiciones de 47 artistas que componen el Plan EXE y que se desarrolla hasta finales de junio en las salas de los 25 municipios que se han adherido a esta iniciativa del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) dotada con 200.000 euros.