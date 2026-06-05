Quantix elige el Parque Empresarial de El Esparragal, y en El Puntal (Murcia) para implantar su centro de microchips

Presentación de la ubicación del centro de diseño de chips de Quantix Edge Security - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá el nuevo centro tecnológico de semiconductores y ciberseguridad de Quantix Edge Security, un proyecto estratégico que supondrá una inversión estimada de 40 millones de euros y la creación de 250 empleos altamente cualificados en su desarrollo completo. El centro se ubicará en el Parque Empresarial Murcia Norte, en el entorno de El Esparragal.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, junto al presidente de Quantix Edge Security, José Trigueros, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, acompañados por autoridades, inversores, representantes de instituciones, centro de investigación, colegios profesionales y entidades de la sociedad civil, así como alcaldes de otros municipios, han presentado oficialmente la localización del proyecto durante un acto celebrado en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería.

En él se ha puesto de relieve la dimensión regional, nacional e internacional de esta iniciativa, vinculada al diseño y personalización de chips de alto rendimiento, la ciberseguridad, la criptografía, la protección de infraestructuras críticas y otras tecnologías avanzadas de soberanía digital, según han informado desde el Consistorio.

Durante su intervención, José Trigueros ha destacado la implicación, el trabajo desarrollado y el alto nivel de las propuestas presentadas que, ha señalado, "ha ralentizado los plazos hasta la elección definitiva".

Trigueros ha subrayado, además, que Quantix nació desde el primer momento con vocación de "proyecto Región", es decir, no limitado a un único municipio, sino concebido como una iniciativa tractora para el conjunto de la Región de Murcia. En este sentido, ha puesto en valor el respaldo institucional, académico, empresarial y social recibido durante todo el proceso.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que la elección del municipio como ubicación para el Centro de Diseño y Personalización de Chips de Alto Rendimiento en Ciberseguridad supone "un reconocimiento a la capacidad de la ciudad para liderar proyectos tecnológicos estratégicos"

Pérez ha afirmado que "su potente ecosistema universitario y científico, la disponibilidad de talento especializado, sus excelentes infraestructuras y conectividad, así como una propuesta innovadora basada en la integración de espacios para investigación, diseño y actividad productiva, han sido factores determinantes para consolidar una candidatura sólida y competitiva".

Por su parte, la secretaria de Estado, María González Veracruz, ha celebrado que "este centro está llamado a ser buque insignia para la Región en esta nueva era tecnológica. Va a ser un impulso mayúsculo en una zona de expansión industrial como la de Cabezo de Torres-El Esparragal, un impulso que no se va a quedar solo en Murcia, porque este centro tiene vocación de generar ecosistema por toda la Región, el Levante español y todo el país".

González Veracruz ha apuntado que a los 20 millones que ha invertido el Gobierno de España en Quantix, se suma la adjudicación de 347.469 euros a la Universidad de Murcia para investigación en semiconductores y desarrollo de chips cuánticos, "llamados a ser los semiconductores del futuro".

UN EMPLAZAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA ALTA TECNOLOGÍA

La elección de Murcia Norte responde finalmente a la concurrencia de una serie de criterios técnicos, industriales y estratégicos especialmente favorables para un proyecto de alta tecnología. El enclave seleccionado combina disponibilidad de suelo industrial preparado, capacidad energética, conectividad avanzada y proximidad a infraestructuras críticas para el desarrollo de la microelectrónica, la ciberseguridad y las tecnologías de soberanía digital.

Entre los factores determinantes de la elección destacan la existencia de una red eléctrica de alta capacidad de 220 kV en doble circuito, un elemento clave para actividades intensivas en energía como el diseño y desarrollo de semiconductores; la cercanía a centros de datos de referencia Tier III y Tier IV; la disponibilidad de una infraestructura digital avanzada; y el acceso directo a la A-7, que conecta el enclave con Madrid, Valencia, Andalucía y Cartagena.

Murcia Norte ofrece, además, más de 270.000 matros cuadrados de superficie total y capacidad de crecimiento para futuras fases del proyecto, evitando limitaciones habituales en otros espacios industriales. Esta combinación permite reducir riesgos técnicos, facilitar la implantación y acompañar la evolución de Quantix Edge Security a medio y largo plazo.

La ubicación también destaca por su integración en el ecosistema tecnológico regional. En su entorno se encuentran la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica San Antonio, centros de conocimiento, centros tecnológicos, empresas multinacionales y entidades de apoyo a la innovación, lo que facilita el acceso a talento cualificado, colaboración público-privada y generación de sinergias industriales.

Además, la propuesta de Murcia contemplaba una segunda ubicación que ha ayudado a seleccionar finalmente la candidatura pues da la posibilidad de disponer de un terreno para el crecimiento futuro de la compañía dentro del entorno de la propia Universidad de Murcia

UN PROYECTO CON IMPACTO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y FORMATIVO

El proyecto de Quantix contempla una inversión estimada de 40 millones de euros, de los que 19,6 millones corresponden a la participación del Gobierno de España a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ostenta el 49 % del capital social de la compañía. Y el resto lo aportan las empresas murcianas TProtege y OdinS, la suiza WiseKey y la francesa SealSQ.

La iniciativa permitirá impulsar en la Región de Murcia una infraestructura avanzada orientada al desarrollo de soluciones en el ámbito de los semiconductores, con aplicación en sectores estratégicos como la defensa, infraestructuras críticas, automóvil e IoT, entre otros.

En términos de empleo, se prevé la generación progresiva de puestos de trabajo altamente cualificados, vinculados a perfiles técnicos especializados, con un impacto creciente a medida que avance su implantación. Además, se enmarca en el contexto del refuerzo de la autonomía tecnológica europea y en la estrategia nacional de impulso a la industria de semiconductores.

El proyecto nació de la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. Así lo ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación el rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, destacando que "la UMU está orgullosa de la colaboración con este proyecto tanto por lo que significa que una spin-off de la UMU sea una de las entidades que constituyen el proyectos junto con otras empresas regionales, como la transferencia tecnológica y el conocimiento que se ha aportado con los investigadores que han participado en su preparación y puesta en marcha".

Además, ha destacado que la UMU apuesta por contribuir en el futuro en la formación, capacitación y atracción de los profesionales especializado que serán necesario durante el desarrollo del proyecto Quantix, al tiempo que potenciar las investigaciones conjuntas en las líneas estratégicas para apoyar la posición de España en el ámbito europeo e internacional.

En este sentido, ha reivindicado las capacidades de los grupos de investigación de la UMU en temas de infraestructuras de seguridad, sistemas embebidos inteligentes, redes 5G/6G, tecnologías post cuánticas y diseño microelectrónicos, para servir de apoyo en el fortalecimiento de la innovación en torno al proyecto del centro de microprocesadores seguros, al tiempo que Quantix, a través de la atracción de talento tecnológico, permitirá fortalecer el ecosistemas de investigación regional y también en las conexiones a nivel nacional e internacional.