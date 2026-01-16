Una quincena de ayuntamientos de la Región se interesa por albergar la planta de semiconductores de última generación

Inauguración del 'Semiconductor Security Forum' - CARM

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proceso abierto para definir la ubicación de una planta de semiconductores de última generación, componentes para la elaboración de microchips, en la Región de Murcia, ha suscitado propuestas de 15 ayuntamientos y múltiples entidades, lo que supone "una muestra clara del carácter transformador" que tendrá para la comunidad autónoma.

Así lo ha afirmado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, durante la inauguración del I Semiconductor Security Forum, un evento que ha reunido en la ciudad de Murcia a referencias del ecosistema nacional e internacional en materia de chips y semiconductores.

En su intervención, González Veracruz ha afirmado que el proyecto Quantix Edge Security representa "uno de los mayores ejercicios de modernidad acometidos en la Región en las últimas décadas". "Que esta tierra sea, además de la de los limones, de los asiáticos y las marineras, también la de los chips más seguros del mundo en la 4ª Revolución Industrial", ha dicho.

La secretaria de Estado ha puesto en valor la operación estratégica de 40 millones de euros que da soporte a Quantix, con una inversión del Gobierno de España de 19,6 millones de euros a través de Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT), complementada con otros 20 millones de euros de inversión privada de empresas y un amplio tejido de compañías e instituciones murcianas.

Las estimaciones de la nueva sociedad apuntan a que el centro pueda crear hasta 152 puestos de trabajo directos altamente cualificados en un plazo de cinco años. A esta cifra se sumarán más de 450 empleos indirectos e inducidos, vinculados a actividades de soporte, mantenimiento y logística.

En términos de impacto económico, el proyecto podría aportar cerca de 800 millones de euros al PIB al alcanzar su quinto año de actividad.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha destacado que la elección de la Región como sede para albergar la planta "reafirma nuestro compromiso con el proceso de transformación digital y nuestra posición como un referente en digitalización".

"La crisis por la escasez de microchips provocada tras la pandemia reveló la importancia de un sector en el que Europa tenía una gran dependencia de otros países y que ahora está tratando de corregir con proyectos como el de la Región de Murcia, que posee un elevado valor añadido para nuestro tejido empresarial e industrial", ha dicho.

Este foro está organizado por Quantix Edge Security (QES) con la colaboración de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica (SETT) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Asimismo, está integrado por multinacionales tecnológicas y un conglomerado de empresas y pymes tecnológicas de la Región y en el que también participa el Gobierno regional a través de la sociedad de garantía Avalam y de la sociedad de capital riesgo Murcia Emprende.

El proyecto, impulsado con fondos europeos del programa de ayudas Next Generation a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuenta con una inversión de 40 millones de euros y se prevé que pueda crear cerca de 250 puestos de trabajo vinculados al sector tecnológico y, por tanto, con un elevado valor añadido.