El Rafael Méndez celebra el Día de Reyes con una iniciativa solidaria junto al CF Lorca Deportiva y empresas locales

Los regalos que los Reyes Magos han repartido en el Hospital Rafael Méndez de Lorca - ÁREA III DE SALUD

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Rafael Méndez, del Área III de Salud, ha celebrado un año más la tradicional visita de Sus Majestades los Reyes Magos, una iniciativa solidaria que ha permitido llevar ilusión, regalos y momentos de alegría a pacientes ingresados en distintas unidades del centro hospitalario.

Durante la jornada, los Reyes Magos recorrieron las unidades de Pediatría, Psiquiatría y el Servicio de Urgencias, acompañados por jugadores y representantes del CF Lorca Deportiva, que participaron activamente en la entrega de regalos y en la animación de los pacientes, especialmente de los más pequeños.

Esta acción ha sido posible gracias a la colaboración de varias empresas del sector del metal de la Región de Murcia, integradas en la FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia), que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria realizando la donación de regalos.

Entre las empresas participantes se encuentran: Rodríguez Valero, Grupo Peisa de Lorca, Avanterra Lorca, Ecotaller Lorca, Reitel Lorca, Hermanos Heredia y Mulero S.L. Además de las aportaciones realizadas por estas empresas pertenecientes al grupo FREMM, el propio Área III de Salud también ha contribuido con regalos, reforzando así el carácter colectivo y solidario de la iniciativa.

Desde la Dirección del Área III de Salud se ha querido agradecer expresamente la implicación del CF Lorca Deportiva, así como el compromiso social demostrado por las empresas del sector metalúrgico agrupadas en FREMM, cuya colaboración ha sido fundamental para que esta visita se haya desarrollado con éxito.

"Acciones como esta refuerzan el vínculo entre el sistema sanitario, el tejido empresarial y la comunidad, y ponen de manifiesto la importancia de la responsabilidad social y la colaboración institucional para humanizar la atención sanitaria, especialmente en fechas tan señaladas como la celebración de la Epifanía", destacan desde el Área III de Salud.