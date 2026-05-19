Rebeca Pérez destaca el "trabajo ejemplar" de Arroyo: "La moción de censura será un fracaso"

MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado el proyecto "coherente" y el "trabajo ejemplar" de la regidora de Cartagena, Noelia Arroyo, con motivo del anuncio de una moción de censura en el Consistorio de la ciudad portuaria por parte de PSOE, MC Cartagena, Sí Cartagena y dos concejales no adscritos.

"Las administraciones, en ningún caso, deben convertirse en un escenario de enfrentamiento político permanente, ni mucho menos en un entorno donde juguemos con estrategias partidistas que se alejan mucho de las necesidades y de los intereses reales de los ciudadanos", ha apuntado.

Pérez, que ha mostrado el apoyo del Partido Popular de Murcia a Arroyo y a su equipo de Gobierno, ha asegurado que esta iniciativa "será un fracaso, como lo fue en Murcia donde supuso un retroceso". "Tuvimos 26 meses de parálisis y no deseamos que eso ocurra en el Ayuntamiento de Cartagena", ha señalado en referencia a la moción de censura contra el alcalde José Ballesta en 2021.