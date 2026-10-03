El '1-1-2' recibe 424 llamadas durante el episodio de lluvias y tormentas de este viernes en la Región

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido 424 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas que afectó ayer a la Región de Murcia. Por municipios, Los Alcázares concentra el mayor número de llamadas, con 125, seguido de Murcia, con 76; San Javier, con 49, y Cartagena, con 43.

En cuanto a la tipología de las incidencias comunicadas al '1-1-2', destacan especialmente los obstáculos en la vía pública, con 114 llamadas, y las solicitudes relacionadas con rescates, con 54, principalmente de vehículos que no pueden continuar circulando o cuyos ocupantes tienen dificultades para salir de ellos. Asimismo, se han registrado 50 llamadas relacionadas con achiques de agua.