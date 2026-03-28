Refuerzan el control del jabalí en zonas sensibles tras la adquisición de 8 jaulas trampa homologadas

Jaula trampa recientemente adquirida para el control del jabalí en la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor continúa reforzando las herramientas de control cinegético del jabalí en la Región de Murcia con la adquisición de ocho jaulas trampa homologadas destinadas a mejorar la capacidad de actuación en aquellos espacios donde la presencia de estos animales genera riesgos y molestias, especialmente en zonas agrícolas y en entornos próximos a núcleos urbanos.

La Región de Murcia avanza implantando diversas medidas efectivas para reducir las poblaciones de jabalí y, de acuerdo con las estimaciones que maneja el sector, se posiciona en intentar cambiar la tendencia generalizada de incremento de ejemplares registrada en el conjunto del país.

Este resultado es posible por la combinación de planificación, regulación y coordinación, y por la implicación del conjunto del sector cinegético regional, cuyos esfuerzos han permitido contener el crecimiento que se venía observando en la última década. La estrategia regional se apoya en el Plan de gestión de poblaciones de jabalíes silvestres en la Región de Murcia, que establece un marco de actuación continuado y medidas adaptadas a la evolución de la especie.

Sobre esa base, se han aplicado medidas específicas mediante órdenes de comarca de emergencia cinegética que han permitido declarar de emergencia cinegética la totalidad de la Región y, con ello, autorizar la caza del jabalí durante todo el año, incluyendo actuaciones en terrenos no cinegéticos cuando existan daños o riesgos.

Estas órdenes se mantendrán vigentes hasta febrero de 2027, y son igualmente revisables en los meses siguientes según evolucione la situación. Este marco normativo ha permitido aumentar las capturas anuales registradas.

Las declaraciones y fichas de cotos reflejan cifras que han superado ampliamente las 12.000 capturas por temporada en los últimos ejercicios, frente a las cifras significativamente inferiores de hace una década. Además, a estas capturas se suman autorizaciones excepcionales por daños en terrenos no cinegéticos, lo que eleva la estimación de capturas reales en la Región a alrededor de 20.000 jabalíes al año, situándola entre las áreas con mayor intensidad de control en España.

Junto a la contención del número de ejemplares, en los últimos años se observa un fenómeno que exige adaptar los medios, el desplazamiento de jabalíes desde áreas forestales hacia zonas agrícolas y, cada vez con más frecuencia, hacia áreas periurbanas y urbanas.

La presencia de jabalíes en zonas donde no es posible emplear métodos de caza convencionales obliga a disponer de técnicas de capturas seguras, selectivas y acordes con la normativa vigente. En la Región se ha detectado esta situación, entre otros puntos, en áreas urbanas y periurbanas de municipios como Cartagena, Blanca, Cehegín o Totana, lo que hace necesario reforzar el equipamiento disponible para actuar de manera eficaz y minimizar riesgos para la población.

Las ocho nuevas jaulas trampa se accionan por cable. Están fabricadas en malla de acero galvanizado y diseñadas para evitar fugas y reducir la posibilidad de lesiones durante la captura. La inversión realizada para la compra de las ocho unidades asciende a 4.297 euros.

Este equipamiento se suma al ya existente capturadero tipo 'pig brig' dotado con red circular, postes y anclajes, elementos de tensado, cámaras de vigilancia con conectividad, material de cebado y el apoyo técnico necesario para su montaje y la formación de los agentes auxiliares.

Con ello, la Comunidad amplía el abanico de medios disponibles para actuar en puntos críticos, especialmente en áreas donde el objetivo es capturar ejemplares con máxima seguridad y con control permanente.

La Consejería destaca la importancia de la coordinación con los ayuntamientos en el control de la fauna que entra en zonas urbanas, ya que son las corporaciones locales las que deben impulsar medidas preventivas y de gestión urbana para reducir la atracción de estos animales, como el vallado de determinadas áreas, la limpieza de solares o la mejora de sistemas de contenedores para evitar accesos a residuos.

En paralelo, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática mantendrá las actuaciones de captura en las inmediaciones de núcleos urbanos de forma coordinada con las administraciones locales, priorizando la seguridad ciudadana, la reducción de daños y el control eficaz de la especie.