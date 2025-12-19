'Regala Cercanía, Regala Local' Promueve Las Compras En San Javier A Través De Tarjetas Regalo De Comercios - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes San Javier Centro Abierto para impulsar actuaciones de dinamización comercial y desarrollar la campaña navideña 'Regala Cercanía, Regala Local', una iniciativa estratégica orientada a fomentar el consumo de proximidad y fortalecer el tejido económico del municipio .

El acuerdo, que se ha formalizado en el Ayuntamiento de San Javier, establece un marco de cooperación entre ambas entidades para realizar esta campaña durante 2025, pero con vocación de continuidad, y se enmarca en las políticas municipales de apoyo al comercio, la digitalización y la sostenibilidad económica.

En esta campaña, que ha sido impulsada por la Concejalía de Comercio, las empresas del municipio podrán adquirir tarjetas regalo -en formato digital o físico- para distribuir entre empleados, clientes o colaboradores. Estas tarjetas solo podrán canjearse en comercios adheridos de San Javier, garantizando que el gasto se quede en el municipio y generando un impacto directo y medible en la economía local.

La iniciativa se gestionará mediante la plataforma digital San Javier Activa, lo que permitirá un control transparente del proceso, la validación digital de las tarjetas y el seguimiento de los resultados.

El modelo crea un círculo virtuoso: las empresas compran local, los beneficiarios consumen local y el comercio local refuerza su actividad y competitividad.