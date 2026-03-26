La Región acogió más de 600.000 viajes de residentes en España en 2025, que dejaron un gasto de 146,2 millones

Archivo - Varias personas se bañan en la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia acogió un total de 623.399 viajes de personas residentes en España durante el año 2025, que dejaron un gasto de 146,2 millones de euros, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos más de 620.000 viajes arrojaron un total de 1.994.965 pernoctaciones. En cuanto al gasto, la media por persona fue de 234 euros, con un gasto diario de 73 euros por persona.

En cuanto a los viajes realizados por los residentes en la Región durante el pasado año, se registraron un total de 1.057.759 viajes, con 2.971.548 pernoctaciones que arrojaron un gasto de 291,1 millones de euros.

Esto indica, según los datos del INE, que el gasto fue de 275 euros por persona con un gasto diario de 98 euros por persona.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes. El gasto efectuado por los españoles en estos viajes alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024.

Los viajes con destino interno disminuyeron un 6,1% en 2025, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 5,2%.

Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 788 millones, con un descenso del 2,8% respecto a 2024.

El 87% de los viajes tuvo como destino principal España y el 13% el extranjero.

Los viajes con destino interno acumularon el 77,2% de las pernoctaciones y el 63,1% del gasto total, con un gasto medio diario de 66 euros.

Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 22,8% de las pernoctaciones y el 36,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 131 euros.