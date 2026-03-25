La Región alcanza una tasa de absentismo laboral del 8,2% y supera la media nacional al cierre de 2025, según Randstad

Archivo - Una persona con el teclado de un ordenador - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado una tasa de absentismo del 8,2% durante el cuarto trimestre de 2025, una cifra que se ha situado por encima de la media nacional del 7,1% y que ha supuesto un incremento de cinco décimas respecto al mismo periodo del año anterior.

Así se desprende del informe publicado por Randstad Research a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la comunidad se ha consolidado entre las autonomías con mayores niveles de ausencias.

En lo relativo al absentismo por incapacidad temporal (IT), la Región ha anotado una tasa del 6,5%, lo que ha representado un aumento de cinco décimas en comparación con el ejercicio previo y ha superado el promedio estatal del 5,5%.

Por sectores económicos en la Región de Murcia, los servicios han liderado el absentismo con una tasa del 8,4% de las horas pactadas, tras haber experimentado un crecimiento de siete décimas en un año.

La industria ha alcanzado una tasa del 7,8%, a pesar de haber registrado un descenso de tres décimas, mientras que la construcción se ha situado en el 7%, con un repunte de siete décimas respecto a 2024.

En el ámbito de la incapacidad temporal, el sector servicios también ha encabezado los registros regionales con un 6,6%, seguido de la industria con un 6,3% y la construcción con un 6%.

DATOS NACIONALES

A nivel estatal, el absentismo se ha situado en el 7,1%, una cifra que se ha aproximado a los máximos históricos de 2022 y que ha implicado que una media de 1.595.211 personas hayan faltado diariamente a su puesto de trabajo.

De este total, 1.239.732 trabajadores se han encontrado en situación de baja médica, mientras que más de 355.000 personas se han ausentado por motivos distintos a la incapacidad temporal.

La dirección de Randstad Research ha vinculado este fenómeno a factores estructurales, dificultades de conciliación y desajustes en el bienestar emocional de los empleados.

En la comparativa por comunidades autónomas, Murcia se ha posicionado por detrás de Canarias (9,1%), Cantabria (8,9%), País Vasco (8,8%), Asturias (8,6%) y Galicia (8,6%).

Por el contrario, los niveles más bajos de ausencias se han observado en Baleares (6%), la Comunidad de Madrid (6,1%) y La Rioja (6,2%), siendo esta última la única región que ha logrado reducir su tasa durante el último trimestre del año.