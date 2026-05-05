La Región bate récords en turistas extranjeros y gasto internacional en el primer trimestre

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MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha alcanzado cifras récord en turismo internacional durante el primer trimestre de 2026, tanto en número de visitantes como en volumen de gasto, según ha informado la Comunidad sobre los datos de la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, la Comunidad recibió 205.290 turistas extranjeros entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 2,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor dato registrado para un primer trimestre.

Estos turistas generaron un gasto que se situó en 302,5 millones de euros, lo que también marca un máximo histórico para este periodo y representa un incremento interanual del 12,3 por ciento, el doble que la media nacional, que fue del 6,3 por ciento, según la explotación de los datos de la estadística Egatur del INE.

Entre los turistas internacionales llegados a la Región durante el primer trimestre del año, 78.810 de ellos, un 38,4 por ciento, se alojaron en establecimientos reglados (hoteleros y extrahoteleros), lo que representa un 13,1 por ciento más que el año anterior.

En cuanto al medio de transporte utilizado por parte de los turistas extranjeros que viajan a la Región, el transporte aéreo representó el 77 por ciento del volumen total en enero-marzo de 2026, es decir, 158.081 turistas, frente a los 151.546 del mismo periodo de 2025 (un 4,3 por ciento más).

Respecto a la procedencia, el Reino Unido fue durante este primer trimestre el mayor emisor de turismo internacional a la Región, con 56.703 turistas, lo que representa un peso del 27,6 por ciento del total de turismo internacional.

Francia fue el segundo, con 27.931 turistas y una cuota del 13,6 por ciento del total. Alemania, por su parte, ocupó el tercer lugar, con 17.771 turistas que representan una cuota del 8,7 por ciento, lo que supone un 25 por ciento más sobre los turistas llegados en 2025.

Países Bajos envió 17.512 turistas a la Región, un 41,8 por ciento más que en 2025 y con una cuota sobre el total del 8,5 por ciento. Bélgica fue el quinto emisor de turismo a la Región, con 12.595 turistas y una cuota del 6,1 por ciento. Irlanda e Italia fueron el sexto y séptimo mercado.

El número de turistas irlandeses casi se ha duplicado respecto al mismo periodo del año 2025 y el de italianos casi se ha multiplicado por cuatro.

EN MARZO, EL MAYOR GASTO HASTA LA FECHA

La Región de Murcia registró en el mes de marzo un incremento del 8,7 por ciento en la llegada de turistas internacionales, hasta alcanzar los 76.898 visitantes, lo que se traduce en 6.157 turistas más que viajaron hasta la Región, y un crecimiento superior al del conjunto nacional, que se situó en el 3,3 por ciento.

Además, la Comunidad fue el destino donde los turistas extranjeros realizaron estancias más prolongadas, con una media de 14,15 días, prácticamente el doble que la media nacional, fijada en 7,14 días.

En términos de impacto económico, el gasto total de los turistas internacionales alcanzó en marzo los 114,6 millones de euros, la cifra más alta registrada para este mes, tras crecer un 16,5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.