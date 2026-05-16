La Región comparte su experiencia en reutilización y eficiencia hídrica en un encuentro europeo celebrado en Creta

La delegación de la Región de Murcia, junto a otros miembros de los países europeos que han participado en el encuentro en Creta. - CARM

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participó esta semana en Creta (Grecia) en un encuentro del proyecto europeo Reswater, una iniciativa financiada por el programa Interreg Next Med que reúne a siete países mediterráneos para impulsar soluciones innovadoras orientadas a reforzar la resiliencia hídrica en entornos urbanos.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión del agua en ciudades mediterráneas especialmente vulnerables a la escasez hídrica, el cambio climático o la presión demográfica. Para ello apuesta por el uso de recursos hídricos no convencionales como la reutilización de agua regenerada y otras soluciones sostenibles.

La Dirección General del Agua de la Región de Murcia forma parte como socio de esta iniciativa y aporta la experiencia de la Comunidad Autónoma en reutilización de aguas regeneradas, planificación hidrológica y gestión eficiente de los recursos hídricos.

El director general del Agua, José Sandoval, destacó que "la participación de la Región de Murcia en proyectos como Reswater nos permite compartir el trabajo que venimos desarrollando desde hace años en materia de reutilización y eficiencia hídrica, al tiempo que intercambiamos experiencias con otros territorios mediterráneos que afrontan desafíos similares".

Sandoval subrayó que "las ciudades deben prepararse para escenarios cada vez más complejos, marcados por sequías prolongadas, episodios extremos y una mayor presión sobre los recursos disponibles", y defendió que "la planificación resiliente y el aprovechamiento de fuentes alternativas de agua son fundamentales para garantizar el suministro y avanzar hacia un modelo más sostenible".

El proyecto Reswater trabaja en el análisis de la disponibilidad de recursos hídricos en áreas urbanas, la identificación de zonas especialmente vulnerables y el desarrollo de planes de gestión resiliente del agua adaptados a futuros escenarios climáticos. Además, contempla el impulso de soluciones descentralizadas y tecnologías innovadoras para reducir la dependencia de fuentes convencionales y favorecer modelos de economía circular vinculados al agua.

La iniciativa reúne a entidades y administraciones de España, Malta, Grecia, Italia, Turquía, Túnez y Egipto, con el objetivo de fortalecer la cooperación mediterránea en materia de gestión hídrica y promover políticas públicas basadas en la innovación, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.