La Región continúa a la cabeza del crecimiento de la producción industrial en septiembre con un incremento del 5,6%

Vista general del puerto de Escombreras (imagen de archivo). - CARM

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lideró en septiembre el crecimiento de la producción industrial en España, con un incremento interanual del 5,6 por ciento, el segundo mayor de todas las comunidades autónomas, solo superada por la Comunidad de Madrid, y tres puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 2,5 por ciento, según los últimos datos del Índice de Producción Industrial (IPI) publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

El buen comportamiento de la industria regional se confirma también al analizar la evolución acumulada desde comienzos de año. Entre enero y septiembre, el IPI de la Región de Murcia tuvo un crecimiento de un 5,8 por ciento, frente al 1,5 por ciento registrado en el conjunto del país.

Es decir, la producción industrial regional avanza a un ritmo casi cuatro veces superior al nacional.

Este resultado, a juicio del director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, "no es algo puntual, ya que en lo que va de año, la Región se situó como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento industrial", únicamente por detrás de Castilla y León, que registra un 6,1 por ciento. Tras Murcia se sitúan Andalucía, con un 5 por ciento; Comunidad de Madrid, con un 4,6 por ciento; y Castilla- La Mancha, con un 1,5 por ciento.

Por ramas de actividad destaca la fabricación de productos farmacéuticos, con un 66,8 por ciento, y el suministro de energía eléctrica y refino de petróleo, que registra un incremento anual del 32,9 por ciento.

Asimismo, la categoría de otras industrias manufactureras presenta una variación anual del 32,1 por ciento. A continuación, se encuentra la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, con un 14,2 por ciento de variación anual.

El titular de Industria subrayó que "estos datos, junto a los últimos conocidos de la cifra de negocio y del empleo industrial, nos sitúan entre las comunidades autónomas donde la industria es más fuerte y además continúa creciendo a pesar de la situación de crisis económica y energética que atraviesa nuestro país".

Miralles destacó que "los últimos datos publicados por el INE referentes a septiembre demuestran el dinamismo y gran fortaleza de la industria de la Región de Murcia durante este año 2026, con un crecimiento muy superior al conjunto nacional". Tanto es así, añadió, que "continuamos siendo un referente al mantenernos a la cabeza de España en el último mes analizado".

PLAN INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 2026-2035

En este sentido, Miralles vinculó la evolución de los indicadores con el trabajo desarrollado junto al tejido empresarial en el marco del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, diseñado para favorecer el crecimiento y la competitividad del sector, facilitar nuevas inversiones, empleo de calidad y reforzar el peso de la industria en la economía regional.

El Índice de Producción Industrial mide mensualmente la evolución de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción. Los datos correspondientes a septiembre sitúan el índice de la Región de Murcia en 107,3 puntos, frente a los 104,7 registrados en septiembre de 2025.