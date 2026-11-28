Recreación hecha con IA del stand que tendrá la Región de Murcia en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2026) que arranca el próximo lunes en Ifema Madrid. - CARM

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia participará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2026), que se celebra cada dos años. El encuentro se desarrollará en las instalaciones de Ifema, en Madrid, donde la Región contará con estand propio y un programa de actividades centradas en la conservación de la biodiversidad, la recuperación de ecosistemas, la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor dispondrá de un espacio de 18 metros cuadrados en el que, durante los cuatro días del congreso, se sucederán las intervenciones de investigadores, técnicos y especialistas vinculados a diferentes proyectos ambientales que se desarrollan en la Región de Murcia.

El consejero Juan María Vázquez destacó que Conama "constituye un espacio de encuentro entre administraciones, comunidad científica, empresas y organizaciones ambientales que permite compartir conocimientos, conocer nuevas soluciones y contrastar experiencias para afrontar retos que son comunes a muchos territorios".

El congreso, considerado el principal foro nacional de sostenibilidad, prevé reunir a alrededor de 7.000 participantes y 1.000 ponentes, con más de un centenar de sesiones. Bajo el lema 'Hacer', esta edición pondrá el acento en las soluciones prácticas y en el intercambio de experiencias ante los principales desafíos ambientales.

UN ESTAND CON EL MAR MENOR COMO ELEMENTO CENTRAL

El estand de la Región de Murcia tendrá seis metros de longitud, tres de anchura y tres metros y medio de altura. Su diseño estará inspirado en el Mar Menor, con imágenes de sus paisajes y fondos marinos, elementos vegetales, paneles divulgativos y recursos audiovisuales. Contará también con un punto de información y un espacio acondicionado para pequeñas presentaciones y encuentros entre profesionales.

La programación comenzará el lunes 30 de noviembre con intervenciones sobre la conservación de la nacra, la monitorización ambiental y el aprovechamiento de la biomasa. El martes se abordarán iniciativas vinculadas a la recuperación del Mar Menor, entre ellas el reto 'Recupera' de Compra Pública Precomercial (CPP), en el que intervienen la Comunidad y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para el desarrollo de soluciones de desnitrificación.

El miércoles 2 de diciembre las actividades estarán dedicadas a la conservación de la tortuga marina, la gestión proactiva de la nacra y el proyecto 'Triton', mientras que el jueves se darán a conocer el proyecto europeo 'Life Pinnacare', relacionado con la conservación de la nacra en el Mar Menor, y experiencias de renaturalización.

"Los proyectos que se presentarán durante estos cuatro días abarcan desde la protección de especies amenazadas hasta la incorporación de herramientas tecnológicas para conocer mejor nuestros ecosistemas. El estand permitirá acercar ese trabajo a los profesionales del sector ambiental y facilitar el intercambio de experiencias", explicó el consejero.

UNA JORNADA DEDICADA A LA RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR

Uno de los principales encuentros de la programación regional tendrá lugar el martes 1 de diciembre, con la celebración de la jornada 'Mar Menor: de la ciencia a la acción', organizada en el marco del congreso y concebida como un espacio de diálogo entre científicos, responsables públicos y agentes vinculados al territorio.

La jornada contará con una conferencia inaugural del director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, y tres mesas redondas en las que se abordará la contribución de la ciencia a la toma de decisiones, la coordinación entre las administraciones y las actuaciones relacionadas con la recuperación del ecosistema y su cuenca vertiente.

Vázquez señaló que "la complejidad del Mar Menor hace necesario reunir conocimientos y experiencias de disciplinas muy diferentes. Esta jornada permitirá abordar su recuperación desde una perspectiva multidisciplinar, poniendo en común el trabajo de investigadores, gestores públicos y profesionales de distintos sectores".