La Región logra una representación "histórica" en la dirección de NNGG con Landáburu como vicepresidente nacional

XVI Congreso Nacional de NNGG - PPRM

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha logrado una representación "histórica" en la dirección nacional de Nuevas Generaciones tras la celebración este sábado del XVI Congreso Nacional, en el que Ignacio Dancausa ha sido elegido presidente y el diputado murciano Antonio Landáburu vicepresidente nacional.

Asimismo, Salvador Pérez, de Fuente Álamo, asumirá la Vicesecretaría Nacional de Trabajo. También formarán parte del Comité Ejecutivo Nacional Rodrigo Sánchez, de Cehegín, y Belén Díaz Arcas, de Lorca, como vocales.

La representación de la Región de Murcia se completa en la Junta Directiva Nacional con Eduardo López, de Alcantarilla; Sebastián Hidalgo; e Ignacio Jaúdenes, secretario general regional, según ha informado el PPRM.

En total, siete jóvenes de la Región de Murcia se incorporan a la nueva estructura nacional, una presencia que seguirá creciendo con la puesta en marcha de los distintos equipos de trabajo.

Landáburu ha agradecido la confianza de Ignacio Dancausa y ha asegurado que "la Región de Murcia va a tener más voz, más peso y más capacidad de aportar que nunca dentro de Nuevas Generaciones".

"Contar con la Vicepresidencia, una Vicesecretaría y una representación tan amplia en los órganos nacionales es un reconocimiento al trabajo de toda la organización regional y de tantos compañeros que durante años han hecho crecer este proyecto", ha señalado.

Asimismo, ha recordado el papel que la Región de Murcia ha desempeñado dentro de Nuevas Generaciones y ha destacado la etapa de Fernando López Miras como vicesecretario nacional de Economía. "Él abrió camino para muchos jóvenes de nuestra tierra y hoy damos continuidad a ese legado con una presencia histórica en la dirección nacional", ha afirmado.

"Tenemos un gran equipo, muchas ganas y una enorme responsabilidad: representar a los jóvenes de la Región de Murcia, defender sus oportunidades y ayudar a construir el cambio que España necesita", ha concluido Landáburu.