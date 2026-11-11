La Región de Murcia activa la preemergencia del PLATEMUR por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el Noroeste

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) ante el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes vientos en la comarca del Noroeste, donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

El aviso estará vigente este jueves, 12 de noviembre, entre las 00.00 y las 18.00 horas, por rachas máximas de viento de componente oeste. Toda la Región permanecerá en aviso amarillo por viento desde el miércoles a las 21.00 hasta las 15.00 horas del jueves. El aviso por fenómenos costeros en todo el litoral estará activo hasta las 18.00 horas.

Ante esta situación, la Dirección General ha comunicado el aviso meteorológico a los ayuntamientos y a los servicios que pudieran verse afectados o implicados en la atención y resolución de posibles emergencias relacionadas con el viento.

La fase de preemergencia del PLATEMUR permanecerá activa hasta la finalización del episodio meteorológico, salvo que la evolución de la situación aconseje modificarla o pasar a la fase de emergencia.

En cuanto a las recomendaciones a la población, Emergencias aconseja extremar las precauciones, asegurar los objetos susceptibles de desprenderse de balcones, terrazas y azoteas, evitar las zonas arboladas y prestar especial atención durante los desplazamientos por carretera.

Asimismo, recomienda seguir las actualizaciones de AEMET y atender las indicaciones de los servicios de emergencia. En caso de emergencia, la población debe llamar al teléfono 1-1-2.