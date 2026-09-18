La Región de Murcia capta 120 millones de inversión tecnológica de Vodafone en los próximos tres años

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reunido con el CEO de Vodafone España, José Miguel García - CARM

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha reunido este viernes en el Palacio de San Esteban con el CEO de Vodafone España, José Miguel García, quien ha trasladado la previsión de la compañía de realizar una inversión global de 120 millones de euros en la Región durante los próximos tres años para impulsar la conectividad, la digitalización y la ciberseguridad.

La inversión permitirá avanzar en la transformación digital de administraciones, empresas y ciudadanos a través del desarrollo de tecnologías como el 5G, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la conectividad satelital, según ha informado la Comunidad.

Durante el encuentro, el presidente de la Comunidad y el CEO de Vodafone España han abordado también la aplicación de estas tecnologías para reforzar la protección de las comunicaciones y las infraestructuras críticas, para así mejorar la prevención y respuesta ante emergencias e incendios.

Vodafone ya cuenta en la Región con uno de sus tres centros de operaciones de ciberseguridad en España, ubicado en el Polígono Industrial Oeste.