La Región de Murcia cierra agosto con un déficit de 397 millones de euros, el 0,84% de su PIB

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MADRID/MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha cerrado agosto con un déficit de 397 millones de euros, lo que supone el 0,84% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

El dato de déficit de agosto de 2026 de la comunidad autónoma es superior al registrado en el mismo mes del año pasado, cuando los gastos superaron a los ingresos en 338 millones de euros equivalente al 0,75% de su PIB.

Al igual que la Región de Murcia, otras seis comunidades han cerrado en negativo el octavo mes del año, que son Aragón, Cataluña, la Comunidad de Madrid, La Rioja, la Comunidad Valenciana y País Vasco. El resto han cerrado con superávit.

En el conjunto del país, el déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración Local, ha cerrado el mes de agosto con un importe de 31.183 millones, superior en un 7% al del mismo periodo de 2025, con un peso relativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del 1,75%, superior al 1,72% del año pasado.

Los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) reflejan que a finales de agosto de 2026 se ha registrado un déficit primario de 2.095 millones, equivalente al 0,12% del PIB, e inferior en un 21,4% al déficit primario de 2025. El saldo primario se obtiene si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses.

La Administración central ha obtenido a finales de agosto de 2026 un déficit de 42.075 millones, superior en un 18,0% al del mismo periodo de 2025, con 35.644 millones. En términos del PIB, el resultado negativo de 2026 equivale al 2,36% de dicha magnitud, ratio superior en 0,25 puntos porcentuales a la de 2025, del 2,11% del PIB.

La administración regional ha obtenido a finales de agosto de 2026 un déficit de 23 millones, inferior en un 97,6% al del mismo periodo de 2025, con 970 millones. En términos del PIB, el déficit se ha reducido en 0,06 puntos.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social presentan a finales de agosto de 2026 un superávit de 10.915 millones, superior en un 46,3% al del mismo periodo de 2025, con 7.462 millones. En términos del PIB, la ratio de 2026 es del 0,61%, superior en 0,17 puntos a la de 2025, del 0,44%.

EL DÉFICIT DEL ESTADO SUBE UN 25,8% A MÁS DE 39.000 MILLONES

La IGAE también ha publicado este viernes los datos de déficit del Estado, en este caso con cifras hasta finales de septiembre de 2026. En términos de contabilidad nacional, el déficit del Estado ha sido de 39.034 millones, superior en un 25,8% al obtenido en el mismo periodo de 2025.

En términos del PIB, el déficit de 2026 equivale al 2,19% de dicha magnitud, superior en 0,35 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 1,84%.

Según ha explicado a través de un comunicado el Ministerio de Hacienda, este saldo sigue incorporando el efecto de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, contabilizada en julio, con un resultado neto a favor de las administraciones territoriales de 14.335 millones, frente a 13.627 millones correspondientes a la liquidación de 2023.

Asimismo, en septiembre se ha completado la actualización de las entregas a cuenta autonómicas correspondientes a 2026 con la regularización de los meses de julio y agosto.

Los recursos no financieros del Estado --los ingresos-- se han situado en 247.062 millones, un 9,3% más que en los nueve primeros meses de 2025. Los impuestos alcanzan los 201.754 millones, lo que representa el 81,7% de los recursos y un crecimiento del 8,4%, equivalente a 15.587 millones más que un año antes.

Entre las principales figuras tributarias, hay que mencionar el aumento de los ingresos por IVA en un 6,9%, hasta los 86.209 millones, recogiendo el efecto de las medidas temporales de reducción de la tributación energética vigentes.

De su lado, los ingresos por IRPF crecen un 18,1%, hasta los 58.223 millones. De acuerdo con la información suministrada por la Agencia Tributaria, esta evolución responde fundamentalmente al incremento de las retenciones del trabajo y al ingreso, mayoritariamente en el mes de julio, del primer plazo de la declaración de 2025, con un crecimiento del 18,8% respecto al efectuado en el mismo periodo de 2025, correspondiente a la declaración de 2024.

LA RECAUDACIÓN DE SOCIEDADES CRECE UN 7%

En cuanto a los ingresos del Impuesto sobre Sociedades se han incrementado un 7%, hasta los 26.979 millones; y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes un 17,5%, hasta los 4.456 millones.

Entre el resto de los impuestos, mencionar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos con un descenso del 11,2%, hasta los 8.345 millones, debido en parte a las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio.

Los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 4.753 millones, con un descenso del 2%, y el resto de los ingresos en 40.555 millones, con un aumento del 15,7%.

LOS GASTOS DEL ESTADO CRECEN UN 11,3%

De su lado, los empleos no financieros --los gastos-- se han situado en 286.096 millones, con un aumento del 11,3% respecto a 2025, con 257.092 millones.

Entre las operaciones de gasto de mayor peso están las transferencias entre administraciones públicas, que representan el 61,6% del gasto total, con 176.267 millones y un aumento del 8,9%.