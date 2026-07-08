La Región de Murcia concentra este miércoles la mitad de las temperaturas más altas de España con Cieza a la cabeza

Dos mujeres se protegen del sol bajo un paraguas - Álex Zea - Europa Press

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco municipios de la Región de Murcia se encuentran este miércoles entre las diez localidades que han registrado las temperaturas máximas más altas de todo el país, según el resumen climatológico oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El valor más extremo dentro de la Región de Murcia se ha localizado en la estación de Cieza, donde el mercurio ha escalado hasta los 43,1 grados a las 16.00 horas. Con este registro, el municipio se ha posicionado como la cuarta localidad con más calor de toda España durante la jornada, igualando la marca de Carcaixent, en Valencia.

El episodio térmico ha continuado en Molina de Segura, cuyo observatorio meteorológico oficial ha constatado una temperatura máxima de 42,7 grados a las 16.10 horas de la tarde. Esta cifra ha situado a la localidad en el ranking nacional, empatada con La Rambla (Córdoba).

Finalmente, el listado de valores superiores a los 42 grados en la comunidad se ha completado con los registros idénticos de Murcia capital y Archena, que han compartido una máxima de 42,6 grados. En el caso de la capital del Segura, el pico de calor se ha alcanzado a las 15.20 horas, mientras que la estación de Archena ha medido el mismo valor a las 16.30 horas.