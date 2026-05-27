La Región de Murcia cuenta ya con una ley para sancionar las agresiones a sanitarios

Los diputados regionales del PP Antonio Martínez Pastor , Mª Luisa Ramón, y Mª Carmen Ruiz Jodar con la presidenta del Colegio de Enfermería, Amelia Corominas, y el vicepresidente del Sindicato Médico, Francisco Agulló - PP

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad el Dictamen de la Comisión de Sanidad y Política Social a la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus funciones, quedando por tanto convertida en ley de la Comunidad Autónoma.

Durante todo el mes de mayo diferentes colectivos y sindicatos han participado en las Audiencias Legislativos sobre esta proposición de ley. UGT, CCOO, el Colegio de Médicos y el de Enfermería, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia y SATSE presentaron sus propuestas y puntos de vista en la Comisión.

Sus aportaciones, destacadas por todos los Grupos Parlamentarios durante sus intervenciones, han conseguido una ley "más sólida, garantista y útil", ha señalado su impulsor, el diputado del Partido Popular (PP)Antonio Martínez Pastor.

El 'popular' ha subrayado que las agresiones a profesionales sanitarios "representan una fractura moral que una sociedad no puede normalizar". Además de respuestas políticas, ha abogado por "recuperar el respeto social".

Por su parte, los partidos de la oposición han pedido al Gobierno regional actuar sobre las listas de espera y la falta de personal.

"La mayoría de las agresiones son fruto de un sistema tensionado", ha apuntado la diputada socialista María Soledad Sánchez Jódar. Por lo que ha pedido al Gobierno regional que "aborde el clima de tensión que existe en el Servicio Murciano de Salud".

En este sentido se ha manifestado también la diputada de Vox, María Eugenia Sánchez, que ha pedido "actuar desde la prevención" para lo que considera que el Ejecutivo autonómico debe "reforzar e implantar en todos los centros sanitarios cuantas medidas de seguridad sean necesarias".

La parlamentaria también se ha referido a la saturación de centros sanitarios y a la sobrecarga asistencial como motivos que "contribuyen a generar un clima de tensión" por lo que ha pedido reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-AV, ha celebrado que este miércoles la Asamblea regional haya dado "su mejor cara" al votar por unanimidad esta ley.

Aún así, ha reclamado una de las enmiendas presentadas por su grupo y que finalmente no ha sido incluida en el texto definitivo por considerarse un tema tangencial relativa al agravamiento de las sanciones por cuestión de género, "una cuestión que no debemos abandonar".

Su compañera de bancada, la diputada de Podemos, María Marín, ha destacado que la ley incluya la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad cuando se trata de infracciones leves, para que no se eviten en el caso de personas insolventes.

Para Marín las agresiones a sanitarios son "la punta del iceberg de un malestar muchísimo más grande en el sistema de salud" por lo que ha demandado "un trabajo de prevención 'a priori'" relativo a la falta de personal, hacinamiento de pacientes o el cierre de consultorios en determinadas épocas del año. "Es el caldo de cultivo de esta violencia", ha señalado.

Por último, la diputada 'popular' María del Carmen Ruiz Jódar ha destacado que esta ley sitúa a la Región "como referente nacional" en la lucha contra las agresiones al personal sanitario.

Así, ha destacado que las enmiendas de su partido han permitido incluir que será la Administración la que actuará de oficio ante una agresión o que las sanciones se extiendan a familiares y acompañantes.

La ley recoge que las sanciones también se apliquen a quienes cometan las agresiones a través de redes sociales o cualquier otro medio de difusión, así como los daños realizados de forma intencionada contra las instalaciones, pertenencias y patrimonio del personal y la posibilidad de que la persona agresora sea reasignada a otro profesional, unidad, servicio o centro sanitario.

Ruiz Jódar ha criticado que el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad no presenten una ley nacional contra las agresiones pese a haber sido solicitada por el PP y por colectivos sanitarios y colegios profesionales. "Sería lo lógico, sin embargo la respuesta ha sido nula y las agresiones siguen creciendo", ha concluido.