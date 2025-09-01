La Región de Murcia dona cerca de 40.000 kilos en la Recogida de Primavera de los Bancos de Alimentos

El presidente de ANDAS, Santiago López, y el director de Fesbal en España, Francisco Greciano, durante una reunión con grupos políticos - ANDAS

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha donado 19.182 euros y 39.634 kilos de alimentos para los más necesitados durante la Recogida de Primavera 2025 de los Bancos de Alimentos, según informaron fuentes de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios (ANDAS) en un comunicado.

ANDAS ha pedido al Gobierno de España que ponga en marcha "urgentemente" la eliminación del IVA en la donación de alimentos aprobada en el marco de la Ley de prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios, que sacó adelante el Congreso.

Y es que, en la actualidad, los Bancos de Alimentos pagan 3,5 millones de euros en concepto de IVA en la compra alimentos y artículos de primera necesidad, un importe que "se podrían utilizar en donar más alimentos" a las personas que más lo necesitan.

"El Gobierno y sus grupos parlamentario han puesto muy difícil la incorporación a esta ley de la eliminación del IVA de las donaciones", han afirmado desde ANDAS, que ha urgido al Ejecutivo central a hacer efectivo cuanto antes el mecanismo para la aplicación del tipo del 0% en estos casos.