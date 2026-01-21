La Región de Murcia estará en aviso amarillo por viento de hasta 70 kilómetros por hora y temporal este jueves

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por viento de 70 kilómetros por hora en toda la Región de Murcia y por fenómenos costeros.

El aviso amarillo por viento, en este caso del suroeste, comenzará en el Campo de Cartagena y Mazarrón a las 21.00 de este miércoles y se extenderá hasta las 3.00 horas. En el caso del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el viento del oeste comenzará a las 00.00 y acabará a las 15.00 horas.

En estas dos comarcas, habrá aviso amarillo por fenómenos costeros con viento de suroeste de entre 50 a 60 kilómeotros por hora, fuerza 7, con intervalos de 60 a 70 y olas de 3 y 4 metros.

En el Altiplano y la Vega del Segura el aviso por viento, que soplará de noroeste, comenzará esta madrugada, a las 4.00 y hasta las 18.00 horas, mientras que en Noroeste comenzará a la misma hora pero concluirá a las 00.00 horas, siendo este viento del oeste.