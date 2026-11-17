El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, inaugura el congreso ‘Europa ante su resiliencia hídrica’, organizado por la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) - CARM

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha exhibido este martes su modelo de reutilización de agua ante más de 200 expertos y profesionales de todo el mundo citados en el congreso 'Europa ante su resiliencia hídrica', centrado en debatir sobre resiliencia hídrica, gobernanza y sostenibilidad, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Agua, Agricultura, ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha inaugurado este encuentro internacional organizado por la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) y que se celebra hasta este miércoles en Murcia.

Durante su intervención, Buendía ha resaltado que el volumen de agua depurada en la Región alcanza los 120 hectómetros cúbicos al año, el 99% de las aguas urbanas, frente al 3% de media europea y el 11% en el conjunto de España, lo que sitúa a esta comunidad "a la vanguardia mundial en la reutilización de recursos hídricos".

"Podemos decir que somos la tierra que más agua reutiliza de todo el planeta", ha dicho el consejero, quien ha enfatizado que la depuración "no es el punto final del ciclo del agua, sino el inicio de una regeneración imprescindible", ya que cerca del 98% del volumen depurado se pone a disposición de las comunidades de regantes para su reutilización.

El responsable autonómico de Agua ha subrayado las "ventajas" de este proceso frente a otros sistemas como la desalación, al requerir un 88% menos de consumo energético, un coste que se ha visto reducido en más de un 40% en los últimos años por la incorporación de energías renovables en las instalaciones.

Asimismo, ha resaltado que, frente a los nuevos retos normativos europeos, centrados en la mejora de la calidad del agua, la exigencia de límites cada vez más restrictivos y la búsqueda de la neutralidad energética, la Región parte "con una posición de clara ventaja", ya el Plan General de Saneamiento ya contempló el diseño de depuradoras con tratamientos de regeneración orientados a la reutilización agrícola.

El congreso está estructurado en bloques temáticos orientados a ofrecer soluciones prácticas y visión de futuro. Uno de ellos es Gobernanza y financiación, donde se analizarán las políticas de la Unión Europea y el papel de la Región de Murcia como referente internacional.

La innovación tecnológica y la economía circular también se abordarán en el congreso a través de los avances técnicos en reutilización, con especial atención a desafíos actuales como los nuevos contaminantes de preocupación emergente.

Otro de los bloques temáticos ahondará en la gestión de aguas pluviales y la resiliencia urbana, que analizará el incremento de precipitaciones intensas.

INICIO DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR

El consejero ha anunciado además que este martes han comenzado los trabajos de construcción de la estación depuradora de aguas residuales número 101 de la Región, que se ubicará en Cañadas de San Pedro (Murcia). Con una inversión cercana a los 3 millones de euros, esta infraestructura elimina las antiguas fosas sépticas y garantiza que las aguas urbanas de esta pedanía de 500 habitantes se conviertan en un recurso seguro para los agricultores locales.

Por otro lado, el consejero ha destacado la culminación de la revolución tecnológica de las instalaciones a través del proyecto RegenIA, dotado con más de 7 millones de euros para integrar de forma pionera la inteligencia artificial en los procesos de depuración de las aguas de los 45 municipios de la Comunidad, al objeto de optimizar tratamientos y reducir los consumos energéticos.