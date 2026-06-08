La Región de Murcia lidera el aumento del precio de la vivienda en el primer trimestre de 2026

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MADRID/MURCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró un incremento interanual del 15,6% en el precio de la vivienda libre en el primer trimestre de 2026, lo que representa el mayor aumento de todas las comunidades, junto a Aragón, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la Región con respecto al mismo periodo del año anterior y el de la vivienda usada repuntó un 16,3%.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda aumentó un 4,3% en la comunidad. El de la vivienda nueva lo hizo un 1,8% y el de la usada un 4,7%.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, manteniendo el mismo crecimiento interanual que registró en el último cuarto del año pasado.

Esta tasa del 12,9% es la más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, y se produce después de que la vivienda de segunda mano haya experimentado en el primer cuarto del año su mayor incremento en 19 años, con un fuerte avance del 13,5%.

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el primer trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Murcia, ambas con un aumento del 15,6%, y en Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, donde los precios avanzaron un 14,9% en los dos casos.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre subió un 3,5%, su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el precio creció un 4%.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual del precio de la vivienda libre en España

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