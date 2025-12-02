La Región de Murcia lidera el aumento del precio de la vivienda usada en noviembre, según Fotocasa

Archivo - Cartel de venta en un edificio - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Región de Murcia ha aumentado un 24,4% en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, la subida más pronunciada de todas las comunidades, hasta alcanzarlas los 1.830 euros el metro cuadrado.

Así se desprende del último Índice Inmobiliario Fotocasa, que apunta que la subida mensual es del 3,6%, lo que supone que el valor medio de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados cuesta de media 146.432 euros en la Región.

De este modo, la comunidad ha experimentado en un año un incremento de 28.742 euros en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados.

Los precios han aumentado en todas las comunidades. Además de la Región, que ocupa el primero puesto, han sufrido incrementos superiores al 10% otras 10: Comunitat Valenciana (23,5%), Asturias (23,4%), Andalucía (20,7%), Canarias (20,2%), Cantabria (18,6%), Madrid (14,9%), Baleares (14,8%), Cataluña (14,3%), País Vasco (12%) y Galicia (11,4%).

Le siguen La Rioja (8,6%), Castilla y León (7,9%), Aragón (6,3%), Castilla-La Mancha (5,9%), Navarra (4,5%) y Extremadura (4%).

En el ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro de España se encuentran Baleares y Madrid, con 5.206 y 5.059 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Le siguen Andalucía con 2.713 euros por metro cuadrado; Comunitat Valenciana con 2.553 euros; Cantabria con 2.461 euros; Asturias con 2.224 euros; Navarra con 2.185 euros; Galicia con 2.107 euros; Aragón con 1.850 euros; Región de Murcia con 1.830 euros; La Rioja con 1.799 euros; Castilla y León con 1.651 euros; Castilla-La Mancha con 1.300 euros y Extremadura con 1.295 euros.

MUNICIPIOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano ha subido en 27 de los 28 municipios de la Región de Murcia analizados por Fotocasa.

En seis de ellos ha subido el valor interanual de la vivienda por encima del 30%: San Pedro del Pinatar (50%), La Manga del Mar Menor (50%), Los Alcázares (41,9%), Alhama de Murcia (40%), San Javier (30,8%) y Águilas (30,7%). Por otro lado, la ciudad con el mayor descenso interanual es La Unión (-3,5%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros por metro cuadrado son Los Alcázares con 2.983 euros por metro cuadrado; San Pedro del Pinatar con 2.650 euros; Torre-Pacheco con 2.393 euros y Águilas con 2.090 euros.

Por su parte, La Manga del Mar Menor es la zona más cara de la Región, con 3.011 euros el metro cuadrado.

"El precio de la vivienda está creciendo a un ritmo inédito, impulsado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta.

Aunque a nivel nacional los precios se mantienen aun ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-4,2%), en las ciudades más dinámicas ese techo ya ha sido superado con claridad", ha dicho la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.