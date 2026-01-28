La Región de Murcia permanece este miércoles en aviso por fuertes vientos y fenómenos costeros adversos

La Región de Murcia permanece este miércoles en aviso por fuertes vientos y fenómenos costeros - AEMET

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este miércoles avisos de nivel amarillo y naranja en toda la Región de Murcia por fuertes vientos y fenómenos costeros.

En concreto, los avisos de nivel naranja por viento afectan a las comarcas de Altiplano, el Noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se esperan rachas máximas de hasta 90 km/h, que podrían superar los 100 km/h, entre las 12.00 y las 21.00 horas.

En la Vega del Segura, la alerta amarilla se extiende de las 10.00 a las 21.00 horas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón, con aviso del mismo nivel, arranca a las 10.00 y finaliza a las 15.00.

Por su parte, los fenómenos costeros adversos afectan a todo el litoral, especialmente desde las 9.00 a las 17.00 horas (naranja), y se esperan vientos del oeste de 65 a 90 km/h (8 a 9 ocasionalmente 10) y oleaje de 4 a 6 metros.

A partir de las 17.00 horas, el aviso pasa a amarillo y el oleaje podrá superar los 3 metros del suroeste, según la última actualización de la Aemet.