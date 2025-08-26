La Región de Murcia es la provincia española que más exporta a Ghana y la tercera a Costa de Marfil

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de la Región de Murcia han liderado las exportaciones nacionales en África Occidental durante los primeros cinco meses del año, con un total de 26,7 millones de euros a Ghana y 9,4 a Costa de Marfil, la que la convierte en la primera y tercera provincia española, respectivamente, con mayor volumen exportador, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Con el fin de "continuar consolidando" la presencia de las empresas regionales en el continente africano, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), junto con la Cámara de Comercio de Murcia, ha organizado una misión comercial multisectorial que se celebrará entre el 17 y el 22 de noviembre.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha señalado que "la estabilidad económica y previsión de crecimiento en los próximos años, así como las políticas comerciales con la Unión Europea y un incipiente desarrollo industrial, que sitúa a ambos países como referentes en el África Occidental, pone en la diana los destinos más interesantes para diversificar las exportaciones regionales a estos dos países africanos".

Los productos más exportados a Ghana en el arranque de este año han sido combustibles y lubricantes; bebidas sin alcohol; zumos y envases y embalajes. La Región aglutina más del 23 por ciento del total de exportaciones españolas a este país.

Respecto a Costa de Marfil, los principales productos exportados son envases y embalajes; productos de fundición; productos químicos y cementos, yesos y cales.

La acción comercial forma parte de la planificación del Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Info con la colaboración de las Cámaras de Comercio de la Región y está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).