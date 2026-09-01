La Región de Murcia recibirá 1,8 millones del Gobierno de España para cohesión sanitaria, medicamentos y trasplantes

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destinará 1,8 millones de euros a la Región de Murcia para el desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante, dentro de un reparto de 50,2 millones de euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la distribución de un total de 50.268.707 euros para el desarrollo de diferentes programas del Sistema Nacional de Salud.

Los fondos proceden de las aportaciones realizadas al Sistema Nacional de Salud por las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La principal partida, dotada con 46,1 millones de euros, incluye 1,5 millones para la Región de Murcia y se destina a programas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de los medicamentos.

Estos fondos podrán financiar actuaciones dirigidas a mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos, así como mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

También se contemplan programas de formación de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de actuaciones de participación de pacientes y educación sanitaria.

El reparto de esta partida combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA con otra distribuida en función de la población.

DONACIÓN DE MÉDULA Y SANGRE DE CORDÓN

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad destinará 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los que 306.079 euros corresponden a la Región de Murcia.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, tipaje y otras determinaciones de los donantes, acreditación de centros de colecta y trasplante de progenitores hematopoyéticos y análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos. También se destinarán a facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

El reparto tiene en cuenta, en función de cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros y las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.

PROGRAMAS DE TRASPLANTES

Además, 700.000 euros se destinarán a actuaciones relacionadas con la calidad y seguridad en la obtención y trasplante de órganos y con los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En concreto, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y otros 500.000 euros se destinan a la mejora de los sistemas de información de la ONT.

La distribución de estas partidas se realiza teniendo en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024.

Los fondos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones, según los criterios acordados con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia celebrada el 6 de mayo de 2026.