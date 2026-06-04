La Región de Murcia registra 232 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre de 2026

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MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado 232 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el primer trimestre de 2026, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, del total de ejecuciones sobre viviendas, 56 fueron sobre vivienda nueva y 176 sobre usada, mientras que, por titular, 196 fueron sobre personas físicas y 36 sobre personas jurídicas.

En total, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 404 fincas, de las que 232 fueron viviendas, 9 solares, 131 otras urbanas y las 32 restantes de fincas rústicas.