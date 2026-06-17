La Región de Murcia registra 948 nacimientos en abril, un 4,12 % más que hace un año

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MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró 948 nacimientos en abril de 2026, 105 más que en el mismo mes del año anterior, lo que representa un descenso del 9,9%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos 948 nacimientos, 328 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 229 de madres de 35 a 39 años; y 183 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 73 son de madres entre 40 y 44 años; 5 de 45 a 49 años y ninguna de 50 años o más.

En las franjas más jóvenes constan 106 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 24 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años.

De los nacidos en la Región en el tercer mes del año, un total de 430 son mujeres y el resto, 518, hombres.

En los primeros tres meses de 2026 se ha registrado un total de 4.115 nacimientos en la comunidad, un 4,12 % más que en el mismo periodo de 2025.