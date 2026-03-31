La Región de Murcia registra la mayor estancia media en campings en febrero

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la mayor estancia media en campings en el pasado mes de febrero, con 14 días, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total registraron 8.994 viajeros, 6.543 de ellos extranjeros, para un total de 126.624 pernoctaciones, con una estancia media de 14,08 días, la más alta registrada en el conjunto nacional.

El grado de ocupación por plazas en los 20 campings abiertos en la Región el pasado febrero, que ofrecían 16.362 plazas, fue de 49,32 en fin de semana, inferior a la media estatal (47,03).

En el caso de los apartamentos turísticos, la Región fue la comunidad con la cuarta mayor estancia media el pasado mes de febrero, con 4,02 días, solo inferior a las Islas Canarias (8,16), Baleares (5,79) y Comunidad Valenciana (5,22).

En este tipo de establecimientos extrahoteleros, la Región contabilizó un total de 5.735 viajeros, 1.616 de ellos residentes en el extranjero, y 23.077 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas durante los fines de semana en la Comunidad fue de 13,77, y por apartamentos a 25,36 , y el personal empleado ascendió a 340.

En lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, la Región registró una estancia media de 1,99 días, inferior al dato estatal (2,31), y un total de 3.543 viajeros, 321 de ellos extranjeros, que realizaron 7.040 pernoctaciones.

En la Región, durante el mes de febrero de 2026 abrieron 234 alojamientos rurales, que anotaron un grado de ocupación por plazas de 20,89 durante el fin de semana, frente al 26,95 de la media nacional.

Las casas rurales de la Comunidad abiertas durante ese mes, por su parte, recibieron 3.222 viajeros españoles y 321 extranjeros, que realizaron 6.330 y 709 pernoctaciones, respectivamente, con una estancia media de 1,99 días, inferior a la media nacional (2,39).

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en este tipo de alojamientos fue de 20,89, frente al conjunto del país, cuya media fue de 27.

Los siete albergues abiertos en la Región de Murcia en febrero registraron 1.191 viajeros, 336 de ellos extranjeros, y 855 pernoctaciones, con una estancia media de 2,14 días, inferior a la media estatal, que fue de 2,21.