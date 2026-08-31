La Región de Murcia registra la segundo mayor estancia media en apartamentos turísticos en julio

Archivo - Varias personas en la Playa de Levante, en la Manga del Mar Menor (foto de archivo) - Europa Press - Archivo

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la segunda mayor estancia media en apartamento turísticos el pasado mes de julio, con 6,67 días, solo por detrás de Canarias (6,99 días), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, este tipo de establecimientos recibieron en el séptimo mes de 2026 un total de 18.121 viajeros, de los que 2.959 procedían del extranjero, y anotaron 120.848 pernoctaciones.

El grado de ocupación por apartamentos en fin de semana fue del 74,47%, frente al 71,88% de la media nacional; mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanzó el 52,17%, frente al 54,81% estatal.

Para este tipo de alojamientos, en la Región había 7.940 plazas estimadas en un total de 1.773 apartamentos y 321 personas empleadas.

Además, la Región registró la cuarta mayor estancia media de viajeros en campings en julio, con 5,90 días de media, y 79.302 pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos extrahoteleros.

En concreto, los campings de la Región recibieron 13.437 viajeros, de los que 12.254 procedían de otras comunidades y 1.183 del extranjero.

El número de estos establecimientos que permanecieron abiertos en la Región fue de 17, con una capacidad estimada de 9.249 plazas y un grado de ocupación en fin de semana de 43,04%, frente al 57,12% de la media estatal. Por su parte, la cifra de personas empleadas ascendió a 213.

En los alojamientos de turismo rural, el grado de ocupación por plazas en la Región de Murcia en julio se situó en 20,18, inferior a la media nacional, que fue del 33,04. La comunidad registró en este periodo una estancia media de 3,13 días, ligeramente inferior a la media del país (3,14 días).

En total, la Región registró 5.700 viajeros en alojamientos de turismo rural, 4.926 residentes en España y los 775 restantes extranjeros. El cuanto a las pernoctaciones, la cifra ascendió a 17.845 para 234 alojamientos abiertos con 2.846 plazas estimadas y un personal empleado de 347.

En la modalidad de casa rural, la comunidad contabilizó 4.926 viajeros residentes en España y 775 en el extranjero para un total de 13.234 pernoctaciones, con una estancia media de 3,13 días, inferior a la media estatal, que se estableció en 3,31.

El número de establecimiento de este tipo abiertos ascendió a 324, con un grado de ocupación por plazas en fin de semana de 33,53% (41,13% en el conjunto del país), para un total de 347 empleados.

Por su parte, la Región registró la cuarta mayor estancia en los siete albergues abiertos en julio, con 4,85 días, frente a los 2,60 de la media nacional. En concreto, estos alojamientos recibieron 2.957 viajeros, 415 de ellos extranjeros, que realizaron 14.336 pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas en fin de semana en los albergues fue del 76,03%, frente al 46,03% de la media estatal, el segundo más elevado de todas las autonomías, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (76,41%).