La Región de Murcia será referente en seguridad digital con la apertura de un Centro de Ciberseguridad de Vodafone

Un momento de la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Vodafone en la Región - CARM

MURCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España ha inaugurado este martes en Murcia un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, especializado en la detección, análisis y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, convirtiendo a la Región en referente en seguridad digital.

Este centro se integra en la red interconectada de centros de operaciones de ciberseguridad de Vodafone, que es la estructura corporativa más amplia del país, según han informado fuentes de la compañía.

El acto ha contado con la presencia del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, y con el director general de Transformación Digital de la Región de Murcia, Javier Martínez Gilabert.

Marín ha destacado que con la apertura de este centro de operaciones "la Región de Murcia se sitúa en la élite del proceso de transformación digital y, en concreto, de la ciberseguridad".

"Hace cuatro años ya fuimos pioneros al convertirnos en una de las primeras comunidades en adherirse a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad que impulsa el Centro Criptológico Nacional para aumentar la capacidad de prevención, detección y respuesta ante posibles ciberataques", ha resaltado.

En la actualidad, la inversión de la Comunidad en ciberseguridad se eleva hasta los 62 millones de euros, de los que más de 5 millones se destinan a apoyar y reforzar los sistemas informáticos y de comunicaciones de los municipios de menor tamaño.

El Gobierno regional, además, tiene en marcha diversos proyectos como Crisol, una infraestructura de seguridad con dos centros de datos interconectados o Arkeo, que supone una doble copia de seguridad de estos sistemas informáticos.

Durante la visita a al Centro de Operaciones de Ciberseguridad, el director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha adelantado que invertirán 4 millones de euros para generar hasta 50 empleos en un periodo de varios años en este Centro, con el objetivo de "democratizar la ciberseguridad y proteger a todas empresas y administraciones públicas de la Región de Murcia frente a las amenazas digitales".

Este centro cuenta con infraestructura tecnológica de última generación, con su propio edge data center, y nace con el objetivo de convertirse en referente en protección digital, privacidad y talento humano con un funcionamiento las 24 horas, siete días a la semana.

De esta forma, Vodafone España refuerza su compromiso para que las empresas y administraciones públicas de la Región de Murcia y de todo el país estén protegidas con garantías de seguridad y privacidad frente a todo tipo de amenazas digitales.

Además, el centro se integra en una red distribuida que ya cuenta con centros operativos en Madrid y en Barcelona, y que está plenamente interconectada para compartir inteligencia en tiempo real y operar de forma coordinada como una única estructura nacional.

Este centro estará especializado en el desarrollo de metodologías avanzadas de detección y respuesta ante ciberataques; monitorización continua de seguridad y gestión de incidentes; detección y respuesta avanzada frente a amenazas en tiempo real u operaciones integrales de soluciones de ciberseguridad.

UNA RED NACIONAL INTERCONECTADA Y COLABORATIVA

Los centros de ciberseguridad de Vodafone España han sido diseñados como una red distribuida e interconectada, capaz de compartir información de amenazas en tiempo real y de actuar de forma sincronizada. Esta arquitectura permite anticipar ataques, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la protección de los clientes en todo el país, según han informado fuentes de la compañía.

Además, Vodafone está integrando sus centros de red con los centros de ciberseguridad digital para ofrecer servicios gestionados de red segura, unificando conectividad y seguridad bajo una misma propuesta de valor.

La apertura del Centro de Ciberseguridad de Murcia se enmarca en la creación de la unidad específica de ciberseguridad de Vodafone Empresas, puesta en marcha en febrero de 2025 y refuerza el papel de Vodafone como socio tecnológico integral para la protección de datos, infraestructuras y operaciones críticas de empresas y administraciones públicas.

DATA CENTER DEDICADO A LA REGIÓN

El centro de datos edge de Murcia es un nodo estratégico para impulsar la digitalización y proporcionar servicios de cloud privada escalables a los clientes de la Región. De esta manera, cuenta con una capacidad de 12 racks con salidas a Internet de 100Gbps y con enlaces protegidos para que la información viaje de uno a otro completamente cifrada y segura.

Asimismo, incluye infraestructura de red de fibra y 4G-5G, lo que garantiza la continuidad del servicio ante apagones, fenómenos naturales o incidentes de alto impacto. El data center de Murcia trabaja en combinación con una red de más de 100 centros de datos 'edge' ubicados por todo el territorio español.

Los data center de tipo 'edge' se caracterizan por están estratégicamente ubicados en las proximidades de los clientes, lo que optimiza el rendimiento de los servicios cloud y mejora la latencia o retardo de la red.

Esto es fundamental para tecnologías como el Edge Computing, que requiere procesamiento de datos en tiempo real cerca de las infraestructuras de los clientes para garantizar respuestas inmediatas y una mayor eficiencia operativa.

Además, estos centros cumplen con los más altos estándares de seguridad y eficiencia energética, aspectos clave en un contexto en los que la sostenibilidad y la protección de la información son prioridades para las organizaciones.

Este centro de datos permite mantener un control total sobre la infraestructura crítica que soporta los servicios de ciberseguridad, garantizando la soberanía del dato y un entorno completamente auditable.

Asimismo, también permite ofrecer una respuesta más rápida y eficaz ante incidentes críticos. Los equipos de respuesta anti incidentes pueden actuar directamente sobre sistemas y repositorios internos, lo que reduce tiempos de detección, contención y recuperación.

Por otra parte, Vodafone continúa reforzando su presencia en la Región a través de su red 5G, que ya alcanza 39 municipios, de los cuales el 70 por ciento tiene menos de 1.000 habitantes, contribuyendo a la reducción de la brecha digital.