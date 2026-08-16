La Región de Murcia se suma al operativo desplegado en el incendio forestal en Huesca

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mediante el envío de un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias para la extinción de incendios, La Región de Murcia da apoyo a las labores de un dispositivo en el que ya trabajan más de un millar de efectivos.

Dado el avance del fuego, Aragón activó el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga para reforzar los recursos de extinción y dar relevo a las brigadas desplegadas. Junto al helicóptero aportado por la Región de Murcia, intervienen o refuerzan su presencia equipos de Cataluña, Navarra, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico despliega a su vez seis medios aéreos y una brigada para apoyar la extinción del incendio de Loporzano.

Francia participa con el envío de personal y medios aéreos, incluyendo la incorporación de un centenar de bomberos. También se están gestionado aviones anfibios especializados procedentes de Ucrania para sumarse al operativo.

Tras las difíciles condiciones de este sábado y una noche de trabajo intenso y directo, el operativo reporta una jornada más favorable. El fuego afronta su sexto día activo y ya ha calcinado unas 17.000 hectáreas.