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MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el Real Decreto 996/2026, de 16 de noviembre, por el que se crean 500 nuevas plazas judiciales correspondientes a la programación de 2027, de las que 19 se destinan a la Región de Murcia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJMU) en la comunidad.

La Sala de Gobierno del alto tribunal ha valorado que esta ampliación representa "un avance significativo para superar el déficit histórico" de planta judicial en la Región y permite avanzar hacia una dotación más acorde con la población y la carga de trabajo de los órganos judiciales.

Esta disposición se suma a la ampliación iniciada con el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, de modo que, cuando se materialice su efectiva constitución, la Región de Murcia contará con 40 nuevas plazas judiciales entre 2026 y 2028.

El órgano de gobierno judicial ha señalado que el pasado 24 de marzo aprobó por unanimidad un informe en el que identificaba 23 nuevas unidades como prioritarias para aproximar la comunidad a la ratio media española y reducir la sobrecarga de trabajo.

Asimismo, ha señalado que en octubre trasladó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su "plena conformidad" con el proyecto de real decreto al considerar que satisface "sustancialmente" las necesidades detectadas.

En concreto, el real decreto distribuye las 19 nuevas plazas entre las secciones civiles de Murcia y Cartagena; las secciones civiles y de instrucción de Cieza, Lorca, Molina de Segura y San Javier; y las jurisdicciones social, penal, mercantil, de violencia sobre la mujer y vigilancia penitenciaria.

Asimismo, contempla una plaza para la Presidencia del Tribunal de Instancia de Murcia, liberada de carga jurisdiccional, y dos plazas de jueces de adscripción territorial.

La norma incorpora también la propuesta de la Sala de Gobierno del TSJMU de destinar una plaza inicialmente prevista para la jurisdicción penal a la Sección de Violencia sobre la Mujer de Murcia --que sumará así su cuarta plaza judicial-- y extiende su jurisdicción al partido judicial de Molina de Segura.

Para la Sala de Gobierno, "la satisfacción será plena" cuando las nuevas plazas estén efectivamente constituidas y operativas, y ha insistido en la necesidad de acompañar este incremento con la ampliación proporcional de oficinas judiciales, servicios comunes, personal funcionario y medios materiales.