La Región de Murcia supera los 28.000 donantes potenciales de médula ósea

Para ser donante de médula ósea sólo es necesario realizarse una prueba de sangre. - CARM

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Actualmente, 28.315 ciudadanos de la Región de Murcia forman parte del registro de donantes potenciales de médula ósea. En lo que llevamos de 2026 se han incorporado 3.295 nuevos donantes, con lo que ya se ha superado el objetivo previsto para todo el año.

El próximo martes 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que pretende concienciar a la población sobre la importancia de la donación de progenitores hematopoyéticos, ya que puede ofrecer una oportunidad de curación a pacientes con leucemia y otras enfermedades graves de la sangre.

"La donación de médula ósea constituye uno de los mejores ejemplos de solidaridad sin fronteras, ya que un donante de nuestra Comunidad puede ser compatible con un paciente situado en cualquier lugar del mundo y viceversa", destacó la gerente del Servicio Murciano de Salud, Irene Marín.

Marín recordó que "los registros nacionales están conectados internacionalmente para ofrecer a todos los pacientes la posibilidad de encontrar el donante más adecuado independientemente de su lugar de residencia o país de origen".

El Centro Regional de Hemodonación, junto con la Coordinación Regional de Trasplantes y la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia, con sede en Caravaca de la Cruz, participa en la promoción y captación de nuevos donantes en la Región de Murcia.

Por su parte, el Laboratorio Regional de Histocompatibilidad e Inmunología del Trasplante del hospital Virgen de la Arrixaca realiza los estudios de tipaje HLA (un análisis de laboratorio que principalmente sirve para medir la compatibilidad de tejidos entre un donante y un receptor antes de un trasplante de órganos o de médula ósea) necesarios para incorporar a los donantes al registro.

La Región de Murcia puso en marcha en 1991 su Programa Regional de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. Desde entonces, más de 200 donantes murcianos han hecho efectiva su donación y contribuido a que pacientes que necesitaban un trasplante y no disponían de un donante familiar compatible pudieran recibirlo.

Aunque habitualmente se habla de 'donación de médula ósea', en la mayoría de los casos la obtención de progenitores hematopoyéticos se realiza actualmente a partir de sangre periférica mediante un procedimiento de aféresis (una máquina extrae la sangre, la separa por densidades y retiene solo un componente específico).

Una vez obtenidos, los progenitores se administran al paciente de una forma similar a una transfusión. España cuenta actualmente con más de 500.000 donantes de médula ósea registrados. Cuando se creó el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) en 1991 nuestro país contaba con tan solo 102 donantes.

Pueden incorporarse al registro las personas sanas de entre 18 y 40 años que cumplan los requisitos establecidos para la donación. En la Región de Murcia, quienes deseen hacerse donantes pueden acudir al Centro Regional de Hemodonación o a cualquiera de sus unidades móviles de donación.

Toda la información puede encontrarse en la página web del Centro Regional de Hemodonación en Murciasalud y en sus perfiles de redes sociales (@centro_de_hemodonacion en Instagram, @CentroRegionaldeHemodonacion en Facebook y @donarsangreMU en X), donde se actualizan diariamente las necesidades y lugares de donación.