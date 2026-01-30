La Región de Murcia y todo su litoral estará este sábado en alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros

Olas, viento, fenómenos costeros, aviso amarillo - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este sábado en la Región de Murcia aviso amarillo por rachas de vientos de hasta 70 km/h en algunas zonas.

En concreto, en las zonas del Altiplano, el Noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso estará activo desde esta medianoche hasta las 16.00 horas de este sábado, con rachas máximas de hasta 70 km/h y vientos del noroeste.

La comarcas de la Vega del Segura, el Campo de Cartagena y Mazarrón registrarán rachas de 70 km/h desde las 10.00 y hasta las 16.00 horas de este sábado.

El aviso por fenómenos costeros afectará a toda la costa de la Región de Murcia a partir de la medianoche y hasta las 11.59 horas, con viento fuerte de 50 a 60 km/h y de fuerza 7.