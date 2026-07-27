La Región de Murcia toma la delantera con una ley pionera para construir más vivienda asequible

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la presentación del nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno autonómico defiende que el nuevo modelo de Vivienda Asequible diseñado para la Región de Murcia convierte a la Comunidad en "un referente nacional para aumentar la oferta residencial". El decreto ley, recientemente convalidado por la Asamblea Regional, crea una nueva modalidad de vivienda protegida, combina incentivos fiscales y urbanísticos, reduce los plazos administrativos e introduce medidas pioneras para desbloquear suelo y acelerar la construcción de viviendas asequibles para jóvenes y familias de rentas medias.

"El principal problema de la vivienda es la escasez en la oferta. Este decreto actúa sobre esa causa: elimina obstáculos para que se construyan más viviendas y lleguen antes al mercado", ha afirmado el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro.

El titular de Infraestructuras ha explicado que el modelo se apoya en tres grandes ejes: reducir la burocracia, incentivar la promoción de vivienda protegida y mejorar la calidad residencial de las nuevas viviendas.

Para reducir los tiempos de tramitación, la norma contempla, entre otras medidas, la declaración urgente de todos los procedimientos vinculados a la vivienda asequible.

Además, incorpora una nueva fórmula de simplificación administrativa: el Proyecto Unificado Residencial, que integra en un único procedimiento el planeamiento urbanístico, la gestión urbanística y las evaluaciones ambientales. Con esta figura, el Gobierno regional estima que actuaciones que hasta ahora podían tardar entre 6 y 7 años podrán completarse en 2 o 3.

"Cada año que conseguimos ahorrar en la tramitación es un año que adelantamos la entrega de viviendas a jóvenes y familias. Reducir burocracia también es hacer política de vivienda", ha señalado García Montoro.

"La vivienda es un bien esencial y debe recibir un tratamiento fiscal acorde a esa realidad. Aplicar un IVA superreducido a la vivienda protegida supone un ahorro directo para quienes más dificultades tienen para acceder a una vivienda", ha agregado.

Entre las medidas de mayor impacto para los compradores destaca la ampliación del número de beneficiarios que podrán acogerse al IVA superreducido del 4% en la adquisición de vivienda protegida.

"Este beneficio fiscal, que hasta ahora estaba reservado a rentas mucho más bajas, permitirá que las unidades familiares con unos ingresos brutos anuales de hasta unos 46.000 euros puedan tributar al 4% en lugar del 10%", ha explicado el consejero. Como ejemplo, ha detallado que "en una vivienda de 150.000 euros esta medida supone pagar 6.000 euros de IVA en lugar de 15.000".

El decreto también introduce medidas dirigidas a aumentar la oferta residencial y hacer viables nuevas promociones de vivienda protegida. Se trata de un sistema de primas de edificabilidad que incentivará la construcción, con incrementos que pueden alcanzar el 50% en algunos supuestos.

Una de las medidas más innovadoras se dirige a recuperar antiguos espacios industriales o degradados inmersos en barrios. Es una iniciativa pionera en España para transformar esos suelos mediante planes especiales, sin necesidad de modificar el Plan General y que incluye primas de edificabilidad.

El tercer eje se centra en la mejora de la calidad residencial, aquí el decreto incluye otra de las novedades más llamativas. Las terrazas cubiertas dejarán de computar edificabilidad hasta el 30% de la superficie de la vivienda, lo que permitirá mejorar la habitabilidad sin reducir espacio.

"Adaptamos las reglas al modelo de vida mediterráneo para que las familias puedan disfrutar de viviendas más luminosas, mejor ventiladas y con espacios exteriores de calidad. Así, una vivienda de 100 metros cuadrados podrá incorporar una terraza cubierta de hasta 30 sin consumir edificabilidad", ha remarcado García Montoro.

La norma contempla asimismo actuaciones extraordinarias de carácter temporal para incrementar rápidamente la oferta de vivienda. Entre ellas, figuran la transformación de oficinas y locales comerciales en viviendas, la recuperación de urbanizaciones inacabadas y otras destinadas a incorporar suelo residencial con mayor rapidez.

"No solo queremos construir más viviendas; queremos que más familias puedan acceder a ellas. Creemos que aumentar la oferta, reducir los tiempos y eliminar barreras es la forma más eficaz de responder a uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos", ha insistido el consejero.

VALORACIÓN "MUY POSITIVA" DEL SECTOR

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha valorado el impacto de la nueva norma regional en los municipios. "Es muy importante que actúe sobre la falta de oferta, agilice los trámites y cree una nueva modalidad de vivienda protegida dirigida también a clases medias", ha sostenido.

Arroyo ha hecho hincapié en que los nuevos precios máximos y el acceso a rentas de hasta 6,5 veces el IPREM cubrirán el espacio de quienes no pueden asumir los precios del mercado libre, y ha destacado especialmente una de las particularidades de la norma en la que el consistorio ha participado. "El decreto permite compensar la edificabilidad perdida cuando aparezcan restos arqueológicos que deban conservarse y concede primas de hasta el 40%, ampliables al 50%", ha aseverado al respecto.

Para la ciudad, este punto supone un hito para desatascar proyectos que quedaban paralizados. "Así se protege el patrimonio sin convertir cada hallazgo en la paralización de una promoción", ha agregado la regidora.

En la misma línea se ha manifestado el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región (COAATIEMU), Antonio Luis Mármol, quien ha realizado una "valoración muy positiva" del decreto al considerar que dará un "respiro" a la situación actual.

Mármol ha destacado especialmente el incremento de la edificabilidad del 40% en solares y edificios a rehabilitar, una medida que ha calificado como "un golpe de oxígeno para abaratar los precios", ya que reduce casi a la mitad la repercusión del suelo por metro cuadrado de vivienda construida.

Asimismo, ha subrayado que el decreto ley aborda problemas identificados por el sector, como la gestión del suelo y el tiempo que tardan los expedientes en solucionarse para dar la licencia.

Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región (APIRM), su presidente, José Ramón Blázquez, ha valorado "muy positivamente" el decreto ley porque "tiene medidas que nos ayudarán si se aplican bien", y ha valorado la incorporación de cambios de uso que permitirán "aprovechar mejor" suelos y activos disponibles como terciario, oficinas y locales comerciales para destinarlos a vivienda.

Blázquez ha subrayado que el decreto incluye primas de edificabilidad que permitirán "hacer más viviendas en las parcelas que tenemos y a un menor coste", y ha destacado medidas como que las terrazas no computen hasta un 30% de la superficie. Asimismo, ha insistido en que "es importante que los ayuntamientos incorporen esto".

El presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, ha valorado el decreto ley como "un paso más en ir buscando la fórmula de responder a los problemas que tienen los españoles", tras remarcar la importancia de impulsar "un gran pacto de Estado".

Hernández ha subrayado la necesidad de que el Gobierno central reduzca el IVA de la vivienda al 4% y ha reclamado a los ayuntamientos que ajusten los impuestos para que la vivienda asequible tenga menos carga fiscal. En cuanto al empleo, ha destacado que el sector regional cuenta con 45.000 trabajadores y ha estimado que "en el corto plazo vamos a necesitar unas 8.000 personas y en el medio y largo plazo entre 20.000 y 25.000".