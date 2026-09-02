La Región de Murcia se vuelca en las concentraciones de apoyo a Ceuta

Concentración el Murcia de apoyo a Ceuta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de municipios de la Región de Murcia han celebrado este miércoles concentraciones y actos institucionales en apoyo a los ciudadanos de Ceuta por la situación que están viviendo después de la entrada masiva de más de 70.000 personas migrantes a finales del pasado mes de julio. Estos actos, que coinciden con el Día de la Ciudad Autónoma, dan respuesta a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en toda España.

En la capital murciana, el acto central comenzaba sobre las 20.00 horas en la Glorieta de España, ante más de 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, con el izado de banderas de España y Ceuta mientras sonaba el himno nacional.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha acudido al acto de La Glorieta junto a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, pero han cedido todo el protagonismo a Pilar López, una ceutí residente en Murcia desde hace 20 años, quien dio lectura a un manifiesto, en representación de los 313 'caballas' que residen en el municipio.

En el manifiesto ha agradecido a los murcianos y al resto de España su apoyo a Ceuta, y ha recordado que "es tan española como Murcia". Se ha mostrado orgullosa de que "cuando una parte de España necesita ayuda, el resto responde".

"Si algo caracteriza a España es que, cuando una parte de nuestra nación sufre, nos duele a todos; que cuando una ciudad española necesita ayuda, el resto no mira hacia otro lado; que somos capaces de unirnos cuando uno de los nuestros lo necesita, sin mirar carnés ni banderas de partido. Eso también es España", ha defendido.

Asimismo, ha pedido que "se escuche la voz de Ceuta" y que no se olviden de ella "cuando las cámaras se marchen y Ceuta deje de ocupar las portadas", porque "miles de ceutíes siguen pasándolo mal y miles de familias continúan esperando recuperar la tranquilidad de su vida cotidiana".

Ha insistido en que "Ceuta necesita soluciones y respuestas, garantías que se está trabajando con diligencia y efectividad" y que "el Gobierno de España ejerza plenamente sus competencias, poniendo todos los medios necesarios para dar una respuesta eficaz y duradera a una situación que no puede prolongarse indefinidamente".

Se ha mostrado firme en que "quienes hayan entrado de forma irregular en España y no tengan derecho a permanecer merecen un retorno digno, humano y conforme a la ley, con todas las garantías", pero "nuestras fronteras tienen que estar protegidas", ha defendido.

Además, "nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesitan contar con todos los medios humanos, materiales y tecnológicos que requieran para cumplir su misión".

Ha pedido al Gobierno de España que "refuerce de manera permanente la frontera de Ceuta", así como que "exija a Marruecos una cooperación efectiva en el control fronterizo y el cumplimiento de sus compromisos de readmisión".

Por último, se ha dirigido a Europa porque "la frontera de Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea. Lo que sucede en Ceuta afecta a España, pero afecta también a Europa". Por eso "la Unión Europea debe implicarse, aportar medios y asumir también su responsabilidad en la protección de una de sus fronteras exteriores", ha exigido.

Ni el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ni la alcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, han intervenido en el acto, pero sí han hablado momentos antes de comenzar la convocatoria a los medios de comunicación allí congregados.

López Miras ha dejado claro que "Ceuta es España" y "la voz de la Región de Murcia suena hoy con rotundidad, claridad y fortaleza" en ese sentido.

Ha remarcado que "tenemos que estar con ellos ahora más que nunca. Este es el grito firme y decidido de la Región de Murcia. Estamos con Ceuta". "Ceuta no se vende. Ceuta se defiende", ha añadido.

El presidente de la Comunidad ha afirmado que esta concentración es un "mensaje claro, unido y con fuerza: la unidad de España no se negocia; la integridad territorial de España y la soberanía de España en Ceuta no se cuestionan".

López Miras también ha criticado la respuesta de un Gobierno de España que "ha abandonado a los ceutíes", ya que, más de un mes después de la entrada masiva de inmigrantes irregulares, se sigue sin soluciones necesarias para que Ceuta recupere la normalidad.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha resaltado que "Murcia está hoy con Ceuta" en un acto en el que "no hay ideología ni partidos políticos, hoy hay personas que quieren vivir en libertad, con dignidad y con seguridad".

Ha señalado que "lo que está ocurriendo en Ceuta es muy grave" y "no se puede normalizar". "Un municipio necesita vivir en seguridad, vivir protegido, sentir que la familia puede salir, que pueden desarrollar su día a día, que los niños pueden ir al colegio, que los mayores pueden ir al consultorio médico. En definitiva, tienen que recuperar la normalidad de sus vidas", ha reclamado.

Por ello, ha querido mostrar a los ceutíes "todo el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, de la sociedad civil murciana que está aquí representada y lo hacemos por Ceuta, por Murcia y sobre todo por España".

OTROS MUNICIPIOS

Además de Murcia, las convocatorias se han celebrado en localidades como Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Molina de Segura, Cieza, Totana o San Javier, entre otras.

En Cartagena, miles de cartageneros, entre 15.000 y 18.000 según los cálculos de la Policía Local y 5.000 según la Delegación del Gobierno, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para reclamar una respuesta firme ante la presión que soporta la ciudad autónoma y su frontera.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha defendido que los ceutíes tienen derecho a recibir protección, seguridad y todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad.

Ha recordado además que la defensa de Ceuta no corresponde únicamente a quienes viven allí. "Nosotros decimos que cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. La frontera de Ceuta es también nuestra frontera. Por eso hoy queremos expresar nuestra solidaridad, pero también nuestra indignación", ha afirmado ante los asistentes.

El acto se ha celebrado sobre un escenario instalado ante la fachada del Palacio Consistorial. Desde primera hora de la mañana, las banderas de Ceuta ondeaban en los mástiles del Ayuntamiento como símbolo del respaldo de Cartagena a la ciudad autónoma.

Gonzalo Wandosell ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto de Cartagena por Ceuta, en el que se ha recordado que "cuando se vulnera la frontera de Ceuta, se vulnera una frontera de España. Y cuando una frontera española es desbordada, el problema afecta a toda la Nación".

Desde la plaza del Ayuntamiento, el manifiesto ha reclamado al Gobierno de España una respuesta de Estado. Entre las principales exigencias figuran el refuerzo permanente de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Ceuta, con medios humanos, materiales y tecnológicos suficientes; la mejora de las infraestructuras fronterizas; el fortalecimiento de los servicios de inteligencia y el tratamiento de Ceuta como frontera exterior de España y de la Unión Europea.

El manifiesto ha reconocido igualmente el trabajo de la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, sanitarios, funcionarios, servicios públicos y voluntarios que han trabajado para proteger Ceuta y recuperar la normalidad.

También ha defendido que "la protección de las fronteras, la legalidad y la soberanía española debe ejercerse desde el respeto a todas las personas, con independencia de su raza, cultura, religión o nacionalidad", ha concluido.